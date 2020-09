La llorona del 24 de septiembre de 2020

EXPECTATIVA

Ahora que se ha calentado la vaina del conflicto por la Ciudad Hospitalaria, dice el procurador que las investigaciones del caso FCC van bien adelantadas, que ya recibió pruebas del exterior y “es muy posible que en los próximos días veamos un desenlace”. ¡Ay padre!

LOS PLANCHARON

Padres de familia de un colegio en Los Ríos han descubierto que por negligencia de la administración, al no remitir al Ifarhu los registros escolares a tiempo, se quedaron por fuera del pago de la beca PASE U. Pareciera retaliación por la negativa de los acudientes a negociar un ajuste en el costo de la matrícula y mensualidades. ¡Qué poca altura!

HOMENAJE VIRTUAL

Dice que mañana, viernes 25 de septiembre, a las 4:00 p.m., le realizarán un homenaje a Griselda López y a Beatriz Valdés, en la Semana de la Literatura Panameña. ¡Aplausos!

EL ANILLO

De Edgardo Falcón: “Ahora si esto se terminó de dañar. Están realizando una colecta a nivel de la PN para comprar un anillo al director de la PN por llegar a 30 años de servicio. Esto está igual que antes de la invasión. El culto a la personalidad ¡y la delincuencia tomándose al PAÍS!”. ¡Santo!

¿QUÉ PASA AQUÍ?

Alguien me manda esto: ¿Por qué se tercerizan y contratan empresas que no pueden o no tienen la capacidad logística para cumplir con sus obligaciones, que gravemente pueden causar daños a la salud pública y el ambiente? Las empresas responsables de la recolección de la basura peligrosa no están cumpliendo, como en el hospital Nicolás Solano.

DE TEMER

Yanzhong Huang, experto en Salud Global del Council on Foreign Relations de Estados Unidos, dice sobre el SARS-CoV-2 y sus posibles coletazos, que si ignoramos su origen “es bastante probable” que se esté gestando su versión 2021. ¡Mi madre!

NIÑA O NIÑO

Alguien que analiza el clima me manda a decir que si viene La Niña solo confirma lo impredecible del clima, y refuerza la idea del proyecto hídrico del Canal, para no depender de los caprichos de la naturaleza de si un año llueve mucho o llueve poco.

PARA CABECICALIENTES

De Harry Brown: “No miren a Italia. No es buena idea reducir el tamaño de la Asamblea, más bien es antidemocrático, porque mientras menos escaños hay, menor es la posibilidad de representar a toda la sociedad. Es mucho mejor idea cambiar el método para la selección de diputados. Discutamos eso”.

A VOLAR

Todo parece listo y sin sorpresas para que las operaciones en Tocumen vuelvan a la normalidad a partir del 12 de octubre. Sin embargo, la Autoridad Aeronáutica Civil subrayó que la reapertura y reactivación de la aviación internacional en Panamá, a partir del 12 de octubre, deberá regirse conforme a los protocolos del Minsa.

BONITA VAINA

La gente del MEF señaló a un grupo de estudiantes pertenecientes a movimientos políticos que operan en la Universidad de Panamá, como responsables por vandalizar la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, localizada en la Vía España. ¡Cara...mbola!

CAMINANDO

La gente de la Fepafut anda con ganas de crear un centro de alto rendimiento para el fútbol panameño. Dice que la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, está muy cerca de ceder a la Fepafut un terreno de 15 hectáreas ubicado en Burunga, distrito de Arraiján, para concretar este sueño.