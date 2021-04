La llorona del 26 de abril de 2021

CABREO

Los que sí andan cabreados con Naturgy son los santeños y casi todo el país, porque pese a que promueven su sensibilidad con la naturaleza, en pleno Día de la Tierra, se echaron un pocotón de árboles que eran el orgullo de Guararé. ¡Santo cielo!

CABREO II

Ayer varios santeños salieron a protestar en el parque Bibiana Pérez, de Guararé, para denunciar la tala y la poda de árboles en el Paseo Blanca Mejía de esa población santeña.

LE CAYÓ LA TEJA

El sábado parecía una pelea de demonios el estruendo que provocó la caída de cerca de mil quinientos metros cuadrados de tejas que se desprendieron de la sede principal del Tribunal Electoral. ¡Santa Bárbara bendita!

PEGADAS CON MOCO DE PAVO

Ahora los mosqueteros del TE le han pedido a la Universidad Tecnológica de Panamá la colaboración para que se lleve a cabo un peritaje técnico especializado que determine las causas de estos desprendimientos de las tejas con el fin de evaluar si procede algún tipo de acciones legales a futuro.

OJO MARUJA

Me mandan esto: “La ministra de Educación debe intervenir para que no llegue la sangre al río. ¿Cómo se le ocurre a la directora de Instituto David derribar parte del muro del colegio para tener acceso a una calle sin salida?

OJO MARUJA II

Y agrega: “Eso perjudica a los moradores de la barriada Lassonde, donde la mayoría pertenece a la tercera edad. Ese colegio tiene varias entradas por la parte principal. ¡Hasta cuándo el abuso; ponga orden ministra!”.

RANKING DE LA MISERIA

Ayer apareció el ranking de los países más miserable del mundo. Venezuela salió en primer lugar y Argentina en el séptimo puesto. El segundo y tercer lugar lo sacaron Zimbawe y Sudán, seguido por Líbano y Surinam.

REPLANTEO

Con la vaina del socialismo, el comunismo y otras yerbas aromáticas, los regímenes están condenando a sus pobladores. Menos mal que China vio la luz y a su estilo ha combinado una dictadura con presidente con un sistema capitalista.

VACUNA

Del jueves al domingo ya han colocado casi cuatro mil dosis de la vacuna de AstraZeneca. Hasta el momento nadie con complicaciones, más de las que ya se saben: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza. Eso sí, la gente sí anda choteando con el 5G, porque dice que no logran conectarse. ¡Ataja!

EL TWIT DE ANNETTE

Este fue el twit de La Planells que causó muchos comentarios: "Vacunados con @AstraZeneca, excelente logística de los 20-30".

MALO, MALO

Me mandan a decir que por la facultad de Medicina de Unachi, aprobaron contratar a cinco profesores sin estar en el banco de datos. Sin contrato, pero ya están dando clases; no han homologado sus diplomas y no tienen ni siquiera un posgrado en docencia. ¡Santa cachimba, esto se hincha!

ACCIDENTADO

El que está grave es el cantante y trompetista Willie Colón, quien tuvo un accidente automovilístico cuando viajaba en compañía de su esposa. ¡Cara...mbola!