La llorona del 9 de septiembre de 2021

LENGUA SUELTA

Me mandan esto: “El diputado Fernández dijo en pleno que no conoce al administrador de Acodeco, pero sí a su hermano, el colega periodista a quien calificó de 'ladilla'… Buscando lo que está quieto”. ¡Mi madre!

ADUDITORÍA

Me cuentan que viene otra auditoría puertos. Hasta el momento las auditoría de la Contraloría van una y una. La de PPC cumplió y la de CCT no pasó. Dice que la que sigue es la de Manzanillo. ¿Será que cumple o no? ¡Ay padre!

QUE PUBLIQUEN

A propósito de estas auditoría, Lombana pidió que sean públicas. Bueno, ahora viene la del Patrón, a ver si también la hacen pública, porque todos queremos saber ¿cuánto se ganan, cuánto pagan de impuestos…? ¡Santa Bárbara bendita!

REFORMAS

Dice que la Comisión de Gobierno decretó un receso en el debate sobre las reformas electorales. Que reanudarán la atención a este tema, el próximo miércoles 15 de septiembre. Parece que están negociando con los mosqueteros del TE a ver si vuelven al debate. El propio Nito se reunió con Crispy. ¡El plomo ahueva!

INÉDITO

La facultad de Derecho de la Unachi se convierte en la primera casa de estudios en establecer un examen de validación de conocimientos para que sus estudiantes puedan obtener el título de Licenciados en Derecho y Ciencias Política. ¡Ajoooo!

LA APUESTA

Para la construcción de la nueva escuela República de Venezuela y el Instituto Comercial Bolívar, 16 empresas mostraron interés en el acto público que lleva el Ministerio de Educación. Se trata de los estudios, diseño, desarrollo de planos y construcción de la escuela.

VACUNACIÓN

Dice la vice de Paco, Ivette Berrío que en estos momentos, Panavac-19 está en la cuarta etapa de vacunación. “Hemos aplicado más de cinco millones de vacunas en todo el territorio. Se está avanzando en la población pediátrica de 12 años en adelante". Y ayer llegó otro jabazo de vacunas Pfizer.

LUZ VERDE

Por los lados de la tercera línea del Metro, la Autoridad del Canal le dio luz verde al túnel que se va a construir por debajo de la vía interoceánica.

NUEVO MERCADO

Dice que en estos momentos la alcaldía capitalina busca dónde reubicar el Mercado del Mariscos. Según el alcalde Fábrega, la razón es que ya el mercado donde está cumplió su función, pero ahora necesita ser reubicado para evitar que siga siendo un embudo en la circulación. ¡Vea pues!

PELEA DE PLATA

Dice que lo que se pelean a lo interno de la ex Estrella Verde, ahora Partido del Picanto, es el manejo del subsidio electoral. Por un lado el secretario del partido encabeza las acciones de expulsión del presidente del partido y, por el otro, el presidente pide al Banco Nacional que le indique quiénes firman en la cuenta.

COMENTARISTA

El ex presidente Donald Trump firmó contrato para hacer comentarios sobre un especial del evento de boxeo del sábado encabezado por Evander Holyfield contra Vitor Belfort. ¡Santo!

NOVEDAD

La Cervecería Nacional inauguró su planta de producción con energía solar que le brindará 100 por ciento energía renovable. Allí estuvo el mismísimo Nito, quien reiteró que su administración “continuará apoyando al sector industrial”.