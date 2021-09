La llorona del 10 de septiembre de 2021

PONCHERA EN LA CGTP

Me cuentan que se ha formado un berenjenal en la CGTP, porque un grupo se tomó el poder sin hacer elecciones. Algo así como un golpe de Estado que le dieron a la profe Nelva, quien ya presentó una impugnación al respecto. ¡Mejeto!

PONCHERA EN LA CGTP II

Dice que se realizó un congreso, pero no una elección y los estatutos de la CGTP obligan a la elección. La profe Nelva tenía su nómina, pero la retiró y sus adversarios, sin hacer elección, se proclamaron ganadores. La vaina es que se confabularon con alguien en el Ministerio de Trabajo que aprobó todo el chanchullo. Ahora la profe Nelva impugnó y se ha formado un revoltijo de los mil demonios. ¡Santa cachimba!

POR VAGO

Dice que le metieron una denuncia administrativa a un juez de la Comarca, porque el hombre cobra sueldo, pero no va a trabajar. Dice que desde las altas esferas le dieron seguimiento de por qué el juzgado permanecía cerrado y era que el hombre no iba a trabajar. ¡Ay Roberto!

DIME SORONGO

El vigilante marítimo pregunta, como la canción, dime Sorongo, ¿qué es lo que el negro tiene de blanco y lo que el blanco tiene de Congo? Dice que el apoyo de la Cámara Marítima al proyecto de Cabotaje, difiere con un gremio de letrados teledirigido. ¡Ataja!

DIME SORONGO II

Dice que la independencia gremial de los marítimos, debe propiciar un debate elevado y más interesado en los intereses de la patria. Dime Sorongo ¿qué es lo tienen de Congos? Si se dejan todos por unos pocos. ¡Santo cielo!

LO ANUNCIAMOS

Y como lo dijimos aquí, desde la Contraloría informaron la auditoría que le empezar a Manzanillo Terminal Internacional. Es la tercera auditoría a los puertos. ¡Ay padre!

CALENTURA

Me dicen que Fenasep está pidiendo cita con el procurador para tratar el tema del efecto suspensivo en las destituciones de los funcionarios públicos, toda vez que los ministros y directores no lo están respetando aún estando en la ley 38 que regula el procedimiento administrativo.

PIROPO

El Thomas Christiansen tiene un pocotón de damas muy entusiasmadas. Dicen que no saben si van a ver al juego o al director técnico. La vaina es que el seleccionador de Panamá está en el top ten de las damas panameñas. ¡Vea pues!

PICANTO, PICANTO

Alguien me manda esto: “El consentido de Cirilo para ocupar la silla aún no vacía de Brea es José Didacio, en premio a su denuncia y poner a César Espinosa como vicepresidente. Los otros vicepresidentes no están en su radar”.

TURIS-GUARO

Me contaron sobre una fiesta de rumba guaro y ponchera organizada por el capo turista, fue muy buena por la tierra de las aguas del Mamoní, pero que pena que un carro oficial del turismo terminó en pérdida total. ¡Cara...mbola!

MISTERIO SIN RESOLVER

Por los pasillos del Palacio Gil Ponce se mantiene en secreto las razones de la salida del jefe de tecnología, y muchos se preguntan ¿cuándo llaman a nuevo concurso y por qué tanto silencio Olmedito? ¡Santa Bárbara bendita!