La llorona del 13 de enero de 2022

TREMENDO LÍO

Un twit del diputado Carles fue directo a las oficinas de la Plaza de la Democracia. Parece que esto de las elecciones en la ñamura se pone color de hormiga. ¡Ataja!

EL TWIT

Este fue el twit del diputado Carles: “Te quitaste la camiseta del partido para conseguir el cargo que hoy ocupas; y ahora te la vuelves a poner para apoyar los intereses de aquellos que en un pasado te nombraron. Con la democracia no se juega ni mucho menos se negocia; se defiende”.

A PURO DOLOR

Sobre el mismo tema, me mandaron a decir que el padrastro Motosierra soltó un par de petardos contra uno de los Tres Mosqueteros del TE. Que la cosa fue que el mosquetero al parecer no le quiso hacer el favorcito a su excopartidario. Y le mandan a preguntar al padrastro que si olvida ¿qué fue lo que estudió?, sobre todo que recuerde que en el siete mandamiento dice no mentirás. ¡Madre santa!

LA SUGERENCIA

Dice que Mireya le sugirió a Blandoncito que tomara en cuenta a Piad en la nueva estructura del partido, y dice que le respondió que a Piad ya no lo conoce nadie en el partido. ¡Mi madre!

CAÍDOS EN ACCIÓN

Me cuentan que en la DGI cerraron casi todos los departamentos, porque los funcionarios han caído en acción, víctimas del bichito endemoniao. ¡Joder, tío!

CAÍDOS EN ACCIÓN !!

Como si fuera poco, dice que hay media oficina de la Loto en Vista Alegre de Arraiján. Que le dicen a la dirección general que mejor cierre esa vaina, porque el bichito endemoniao está dándose gusto con los funcionarios. ¡Santo padre!

BILLETÓN

El GobierNito emitió 2,500 melones en bonos globales. De acuerdo con el MEF, esta emisión es parte de la estrategia de financiamiento de 2022 y que se utilizará para financiar aproximadamente el 62% de las necesidades del Presupuesto General del Estado.

BILLETÓN II

Dice que la reacción del mercado fue positiva, ya que se recibieron ofertas por poco más de 6,000 melones de 160 inversionistas provenientes de Norteamérica, Europa, Asia, Latinoamérica y Medio Oriente. “Esto demuestra la confianza de los inversionistas extranjeros en el país”, dijo el MEF.

EN LA MIRA

Me manda a decir uno que sabe de cosas de política y administración pública, que si lo que sucede en la institución marítima va más allá, lo de los cierres de calle en el puerto de Balboa sería apenas un detalle. Si le añaden lo de los bonos que no dieron y la selectividad de Vielka en el trato al personal, la bomba puede estallar antes de los carnavales...

VESTIDOS CORRECTOS

El Órgano Judicial emitió una circular prohibiendo a los funcionarios el uso de minifaldas, blusas escotadas, pantalones pegados, lycras, y los hombres mal vestidos. Comenzando por allí, ya se siente el mensaje de la nueva presidenta de la Tremenda Corte.

A ESPERARLOS...

Según el sitio electrónico International Living, Panamá es el mejor destino del mundo para quienes quieren retirarse y disfrutar de la vida como jubilados. Dice un asegurado que eso será para los extranjeros, porque en Panamá todavía no se sabe qué pasará con el Seguro Social, y el montón de personas que esperan jubilarse en los próximos años. ¡Ataja!