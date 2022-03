La llorona del 12 de marzo de 2022

DOBLE MORAL

El Deutsche Bank, banco alemán que ha sido multado infinidad de veces por lavado de dinero, decide quedarse en Rusia haciendo negocios. ¡'Piensa mal y acertarás', decía Maquiavelo!

A LA CALLE

Los 49 detenidos el jueves en una casa en Coronado, quedaron liberados. Dice que estaban participando de una despedida de soltero. ¡Ataja!

ACTAS DE GABINETE

Me mandan esto: Rigoleto parece que ahora es que se dio cuenta de la confidencialidad de las actas de Gabinete. Está terminando su período como procurador y ahora se dio cuenta que la candela quema. ¡Habrase visto!

SE RECRUDECE

La vaina por Ucrania sube de temperatura. Tal es el nerviosismo mundial que se le escapó un misil a India y estaba dirigido a Paquistán. ¡Santo!

COMENTARIOS

Comenta alguien que “los del Suntracs que tanto protestan y hablan de que en Panamá la educación es malísima y bla, bla, no dejaron que pasara una semana de clases y ya quieren empezar el cierre de calles. No los entiendo”.

LA ÑATA CALAVERA

Me dice el Gladiador que ahora el grupito de profesores que se opone a la administración de la rectora Bonagas, no quiere dar clases presenciales. Que muchos son de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas... No sean vagos, a trabajar. ¡Qué bonito!, quieren seguir en casa virtual... mamullones…”. ¡Mejeto!

REAPERTURA

Después de varios años de estar bajo un programa de remozamiento, el lunes, a las 10:00 de la mañana será el acto de reapertura de la calle Uruguay en la ciudad de Panamá.

PRIMER LOTE

Siguiendo con las entregas de cebollas, el IMA de Los Santos recibió ayer 1.800 quintales, como parte de los 30.000 que le corresponde a Azuero. Los otros 30.000 para Coclé y 30.000 a los chiricanos. La compra total es de 90.000 quintales.

COINCIDENCIAS

Ayer El Loco celebró su cumpleaños número 70; el PRD cumplió 43 años de fundación y el míster de la Selección Nacional de Fútbol arribó a los 49 años. Los que juegan con las cábalas de la Loto para mañana, dicen que hay que comprar billetes con la terminación 162, que es la suma de las edades de los coincidenciales cumpleañeros.

DE MODA

Con el precio de la gasolina por las nubes, los salseros desempolvaron el tema “Cómo sube la gasolina”, cantado por Gilberto Santa Rosa, con la orquesta del desaparecido músico boricua Tommy Olivencia. Veintiocho años después del estreno de este tema, su letra está más vigente que nunca: “Como va la gasolina, ya no se puede comprar...”.

CABEZAS CALIENTES

Algunos transportistas han regado la especie de que habrá un alza en el costo del pasaje, porque la gasolina está muy cara. En La Chorrera le trabaron 20 centavos a los usuarios. La ATTT dijo que eso es ilegal y que van a cancelar certificados de operación a los infractores.

ADVERTENCIA

Nito les dijo a los directores regionales que aquellos que no estén haciendo su trabajo “se van para su casa”. La advertencia vino acompañada de un ultimátum: “si no trabaja está botado, y sin importar por quién fue recomendado”.