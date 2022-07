La llorona del 23 de julio de 2022

DOBLE MORAL

En un evento en la ciudad de Panamá, el exsecretario del Gafi David Lewis confirmó que sí existe una doble moral entre los países grandes y pequeños, pero que no es intencional. No sabemos qué significa 'no intencional' cuando es vox populi que Francia es quien nos ha atacado con mayor ahínco. ¿Sin querer queriendo?

SIN PROPONENTES

El nuevo mercado del marisco volvió a quedar en jaque. Por segunda ocasión no se presentaron proponentes para la licitación de 40 melones.

PARAÍSOS

Un reporte del 13 de julio de 2022 del mimado de la izquierda Zucman establece que el 77% de las ganancias de empresas europeas, sobre las cuales se evadieron impuestos, terminó en paraísos fiscales dentro de la Unión Europea. Siendo los principales Bélgica, Chipre, Irlanda, Malta, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza... Pero en las listas, Panamá.

COMPARACIÓN

Dice alguien que la mesa de negociación entre rusos, ucranianos y turcos por la liberación de los granos avanza más rápido que la mesa de negociación en Penonomé. Al menos ya abrieron las calles.

Esposado

Al que se llevaron esposado de manos y pies para Chiriquí fue a Alexis Jiménez, involucrado en la retención de la caravana de camiones con productos agrícolas, después que se entregó en el Ministerio Público.

Encuesta laboral

Mitradel lanzará la primera encuesta sobre necesidades del mercado laboral para conocer cuáles son las proyecciones que tienen las empresas para la generación de empleo a corto, mediano y largo plazo.

Encuesta laboral II

La encuesta identificará cuáles son las áreas profesionales con mayor demanda en el mercado laboral y cuántas vacantes se estarán generando. La data será recopilada por un grupo de expertos del sector público.

El tijeretazo

Por Italia, los partidos políticos se pusieron de acuerdo para eliminar 230 diputados y 115 senadores en lo que han llamado 'el tijeretazo', que fue propuesto por el primer ministro y que entrará a regir en la próxima legislatura. Y en la Asamblea Nacional..., ¿pa cuándo?

De las redes

Ya que hablamos de la Asamblea Nacional, ayer circuló en redes sociales que la planilla de la Asamblea –entre permanentes y eventuales– representa al erario público la suma de 6,5 millones de panchos al mes en salarios y gastos de representación. ¿Tijeretazo?

En tormenta avisada...

El Sinaproc mantiene la alerta de tormenta hasta el próximo lunes por una onda tropical que se mantiene en todo el país. A estar pendientes y que no pase lo del miércoles.

Sin VISA

El que no podrá entrar a las tierras de Mickey Mouse es el expresidente paraguayo Horacio Cartes. Los gringos lo sancionaron por su “participación en actos de corrupción significativos”. ¿Sanción o instrumento de presión? Corrupción, una palabra que ha estado de moda por estos lares.

Al ruedo

El que oficializó su candidatura presidencial fue el camarada Lula, que buscará conquistar los corazones de los brasileños por tercera ocasión en octubre próximo. Las encuestas lo marcan como favorito, y ya sabemos cuáles han sido los resultados de los sondeos electorales en las últimas elecciones en el continente.