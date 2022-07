La llorona del 28 de julio de 2022

Y CON INTERESES

Me dicen que una firma de abogados yeyé recibió dos melones y otro billete contra resultado, para que aquí la Tremenda Corte legalice el “matrimonio” entre personas del mismo sexo.

Y CON INTERESES II

Ahora quienes contrataron a la firma yeyé, están reclamando los dos melones más intereses, porque no han obtenido resultado satisfactorio alguno y la vaina duerme el sueño de los justos en la Tremenda Corte. ¡Ataja!

OTRO AUSENTE

Un observador de la situación del país se pregunta en qué hueco se metió el titular del MEF. Habría sido bueno un debate sobre economía en la mesa del diálogo con Hughes o Maribel, para conocer las posiciones y sacar conclusiones.

SE RAYARON

La gente de los puertos de Vacamonte y Colón se tiró a la calle para exigir que la AMP pague los bonos de productividad. La situación se veía venir, después de tanto mareo que le han dado a los trabajadores, que desde hace dos años esperan que les cumplan el pago de este beneficio.

PEPITO NO ES BOBO

En una entrevista le preguntan al expresidente uruguayo Pepe Mujica, ¿por qué no criminaliza a los empresarios, como es usual en sectores de la izquierda? Su respuesta fue: “gente como esta resuelve problemas, que yo no tengo ni capacidad ni fuerza para resolver. Yo soy socialista, pero no quiero ser bobo”.

ULTIMÁTUM

El líder del Suntracs dice que Nito no manda en su mesa, y que los empresarios no van a participar. Entonces, si el diálogo era inclusivo para todos los sectores, ¿cómo es que los que ponen el billete a producir no pueden entrar en una discusión que les atañe?

ULTIMÁTUM II

Lo que un reputado sociólogo opina es que si le dan cabida a los empresarios, Saúl y su banda se levantarán de la mesa. Si esto sucede, aseguró, no había intención de arreglar las cosas del país, sino de crear una crisis social, sin mirar consecuencias.

CONCILIANDO

El que usó un tono más conciliador en esta discusión fue el profesor Ábrego, que dejó la puerta abierta para los empresarios entren en el diálogo cuando comiencen las mesas temáticas.

DISCUSIÓN

El diputado panameñista Carles y el expanameñista Broce llevaron la discusión que tuvieron en el pleno de la Asamblea al escenario mediático. No sé si sea de interés ciudadano que se ventile públicamente lo que para ellos no son más que “awebasones”.

RESPIRO

Las calles y vías abiertas a la libre circulación le dan un importante respiro al país en plena segunda quincena de julio. Ojalá todo se mantenga así, porque el país, que está muy maltratado por la pandemia, ha vivido un cierre de calles sin precedentes.

CONGOLANDIA

Las autoridades fiscales en Canadá han tardado 6 años en pedirle información a Royal Bank of Canadá, de evasores identificados en los Bahamas Leaks. ¡Y a Panamá le piden celeridad y eficacia...!

LA REBAJA

Para mañana se espera una rebaja en el combustible. La gasolina de 95 octanos baja 0,15 por litro y quedará en $1,24 y la de 91 octanos disminuye 0,12 y quedará en $1,15 el litro. El diésel baja 0,5 y quedará en $1,21. Pan para hoy y hambre para mañana, con esto del precio del crudo.

LA BUENA ACCIÓN

Docentes del oriente chiricano y de la comarca Ngäbe Buglé recogieron la basura que se había generado durante los cierres de la Panamericana y las protestas en Horconcitos.

LA ENCUESTA

Panamá, Costa Rica y El Salvador son los tres países de América Latina donde se han registrado menos robos y asaltos a los ciudadanos durante los últimos cuatro meses, según una encuesta de CID-GALLUP.