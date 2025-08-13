Presidente de la Cámara de Comercio pide a la CSJ que elimine jubilaciones especiales

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, Juan Arias, se pronunció este miércoles 13 de agosto las jubilaciones especiales de los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“En el momento de la coyuntura que estamos viviendo en el país financieramente, que todos sabemos en la parte financiera y en la parte de empleomanía, no podemos estar haciendo cosas especiales para nadie. Una suspensión no es lo que la ciudadanía está solicitando. Y mucho menos una suspensión parcial, ya que están probándonos para ver cómo les va,” manifestó Arias durante la edición matutina de Telemetro Reporta. “Solicitamos a la Corte Suprema que no suspenda, sino elimine estas jubilaciones especiales, ya que el pueblo panameño está necesitando que los fondos de los panameños sean utilizados de una manera que se invierta para que la mayoría de los panameños puedan sacar las retribuciones,” enfatizó.

Arias destacó que los magistrados están devengando un salario de 14 mil dólares luego de un aumento reciente aprobado por ellos mismos. Considera que deben “dar el ejemplo desde arriba” y apuntó ejemplos de fondos de jubilaciones privados como el PRAA utilizado por los docentes.