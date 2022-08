La llorona del 17 de agosto de 2022

EL INTOCABLE

Me mandan a decir que un tal Yudiel tiene una 4x4 que llena de combustible y la tiene para su uso personal hasta los fines de semana. Que en el Idaan le dicen “El Intocable”. Dice que también tiene un negocito sabroso. ¡Ajooo!

OÍDOS SORDOS

Resulta que el oligarca ruso sancionado Roman Abramovich ha podido mover su flota entera de yates lujosos a Turquía. Dicho país ha hecho caso omiso a la solicitud de la UE de congelar activos de cleptócratas rusos y es notorio por su laxitud en temas de lavado de dinero. ¿Pero está en alguna lista? No.

NO VEN, NO OYEN.

Reportan 'The New York Times' y 'Financial Times' que el príncipe bin Talal invirtió 500 melones en empresas rusas de energía sancionadas, como Gazprom y Rosnet. ¿Será que la UE y el Imperio lo ponen en alguna lista de colores? ¿O es que el petróleo mata escrúpulos?

RENUNCIA Y MANTENIMIENTO

Comenta alguien que en Panamá desde hace décadas, estas dos palabras han sido retiradas del diccionario del lenguaje de los políticos y gobernantes, porque pese a grandes escándalos de corrupción, la falta extraordinaria de vergüenza no los sonroja para renunciar. ¡golpe al hígado!

RENUNCIA Y MANTENIMIENTO II

El abandono de las obras y bienes públicos, la falta de mantenimiento preventivo de estos, ha conllevado a pérdidas multimillonarias. Solo hay que darse un paseo por los patios de las instituciones, ni se diga de toda la red vial hecha un desastre. Que esto hace evidente que se renunció al mantenimiento, pero los ministros y directores..., bien clavados en el puesto.

CHOCOLATEROS

Los panameños nos ganamos el premio de mayor consumo per cápita de cerveza al año, con casi 80 litros; en el consumo de chocolate estamos muy por debajo. La media centroamericana es de un kilo por año, mientras que en Europa es de 7 a 10 kilos y en EE.UU., entre 5 y 6 kilos.

NOVEDADES

La gente de la Caja de Ahorros ahora implementa la modalidad de financiar páneles solares residenciales. Que lo hace como institución consciente con el medioambiente. Que con la medida, además de traer ahorro económico, los prestatarios podrán contribuir a la mitigación del cambio climático, emisiones y protección de la salud del planeta.

SE ACABÓ EL TIEMPO

El período de recolección de firmas para revocar el mandato del burgomaestre capitalino termina en un día, sin siquiera llegar a las 20 mil rúbricas. Parece que Tanquesito se mantendrá hasta el 30 de junio de 2024. ¡Santa cachimba!

NO VAN MÁS

El vice de Trabajo anunció que la Iglesia católica no será facilitadora en la segunda etapa de la mesa de diálogo, así que el gobierno está buscando un equipo mediador. Desde calle Cuarta me soplaron que la exvicepresidenta Saint Malo está buscando ese hueso.

PARA REFRESCAR

Por el año 2010, esta señora fue la facilitadora del diálogo para derogar la Ley 30, mejor conocida como “ley chorizo”. Para los que no se acuerdan, en ese año, durante el gobierno de El Loco, hubo enfrentamientos en las calles y heridos. Y adivina, Saúl también estaba en esas conversaciones. ¿La historia se repite en espiral?

MEJOR TARDE QUE NUNCA

Finalmente, el Censo de Población y Vivienda interrumpido por el bichito endemoniao en el año 2020, se realizará en enero de 2023. Ahora será el “censo de la década” y, al parecer, todavía no se cuenta con el personal suficiente para trabajar en esta jornada, pero se espera lograrlo de aquí a la fecha indicada.

MARAQUERO

Me dicen que un exjuez espinoso se reúne con una jueza en funciones, tratando de convencerla para que favorezca a un españolete corrupto que ya perdió sus casos en los tribunales. Señora, no se deje marear, haga cumplir la ley y dele una miradita a la página justiciacompradapanama.com