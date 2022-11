La llorona del 15 de noviembre de 2022

DETRÁS DEL TELÓN

Dice que enviados del GobierNito fueron a Washington a reunirse con varias firmas de abogados especialistas en contratos mineros en Australia, Canadá y otros países. Al final se contrató a dos firmas...

DETRÁS DEL TELÓN II

Según me cuentan, de regreso a Panamá, los abogados ya contratados miraron todo el escenario. El ultimátum fue en Cancillería, con la presencia de la canciller y el ministro del Mici flanqueados por cuatro abogados de cada firma en los costados. ¡Ajoooo!

FLETADOS

Dice que la cartera de crédito de los bancos aumentó a 58 mil 135 melones, en el último año, lo que significa un incremento de 3.408 melones, es decir, 6,2 más. ¡Ajooo!

REUNIÓN AMBIENTAL

El vice Gaby Carrizo inauguró la reunión Cumbre de las Partes (COP19) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), que definirá las políticas futuras que buscan proteger la biodiversidad (animales y plantas) a escala planetaria y alcanzar un equilibrio.

AHUMADOS TODOS

Me hacen esta denuncia: En la comunidad de El Espino de Santa Rosa, en Santiago, hay una empresa de ahumados que tiene hornos y chimeneas a punta de leña, pero no guarda las medidas del Minsa –que ya le hizo recomendaciones–, las cuales no cumple porque dice que son amigos de la autoridad provincial. Mientras tanto, la gente aguantando humo y esperando la sancionen. ¡Alerta Paquito a tu gente en dos mares!

DIETILENGLYCOL

Me mandan esto: “Preguntando me enteré de que el Mides, que vela por los pacientes de tercera edad, organiza el tema de los afectados por el dietilenglycol. Me comunique con la licenciada Dioselina De Gaitán y me cito para hoy (ayer) lunes 14 de octubre para asignarme una trabajadora social. Me atendió una señora que no sé cómo puede ser funcionaria. Solo tomó mi nombre y hojeó los documentos, y solo me dijo que las trabajadoras están en gira.

DIETILENGLYCOL II

Y agrega: “¿Cómo puede citar una persona solamente por cortesía? Me dijo que me llamaría cuando se desocuparan las trabajadoras sociales. En pocas palabras, me echaron flyt y baygón. ...Mira como anda esta institución que, según ellos, es para ayudar a la tercera edad…

MANO DURA

Dice el exembajador de Panamá en la India que “la falta de empleo, la complicidad de algunos miembros de los partidos de gobierno con las bandas criminales y el incumplir, por años, el respeto al escalafón policial, ha conllevado a que el crimen organizado se tome nuestro país. Ya es hora que la mano dura regrese”. ¡Ajoooo!

VUELVE LA 'APP'

La gente del TE anunció que el 22 de noviembre vuelve a poner la app para la recolección de firmas. Alguien que sabe de estas vainas dice que la gente de Vamos está contenta, porque se vio muy afectada por esta decisión. ¡Cara...mbola!

AL CESTO

Y con las trampitas que se hicieron con la app, dice el TE que unas 29.352 firmas obtenidas por los precandidatos por la libre postulación son anulables. ¡Santo cielo!

NUEVO MAGISTRADO

Ya que andamos por el Tribunal Electoral, ayer tomó posesión como nuevo mosquetero Luis Guerra, quien sustituye a Heriberto en el cargo.