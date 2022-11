La llorona del 21 de noviembre de 2022

ENEMIGO PÚBLICO

Me dicen que el peor enemigo lo tienes en tu mismo partido... De eso sabe mucho el representante Senén, quien ve cómo el alcalde destituye a su gente en la junta comunal y no hace ni pío.

REVELACIONES

El libro de David Enrich, Dark Towers (2020), sobre Deutsche Bank resalta la avaricia de los empresarios alemanes y la ineptitud de sus reguladores. ¡Santo cielo!

CARADURAS

El banco ha estado presente en multitud de escándalos desde lavado de dinero a rusos, endeudamiento inaceptable y cuestionables prácticas bancarias. Pero Alemania tiene a Panamá en su lista discriminatoria. ¡Vaya caraduras!

DEL CONCIERTO

El concierto del sábado fue bastante bueno desde el punto de vista musical, pero desastroso desde el punto de vista de la seguridad interna. La gente subiéndose en las sillas tapando a los que estaban atrás, gente con vulgaridades y cero gente de la organización evitando este desmadre. Definitivamente, no tenemos cultura para espectáculos como estos.

RUEDA EL BALÓN

Comenzó el Mundial de fútbol, y aunque nuestro equipo no está presente, los panameños nos hemos metido de lleno en la pasión de este deporte. Un mes de mucho fútbol, en donde esperamos tener un respiro a tantos problemas de todos los días.

NADA DE AUMENTOS

El jefe de la DGI confirmó que no se está estudiando un aumento en los impuestos, principalmente, del 7% al consumo, pero confirmó que sí se trabaja en un proyecto de ley para ampliar la base tributaria, y establecer una nueva normativa en este sentido.

ENGAÑADO

Dice el ministro Pino que en la Asamblea lo tienen montado en el carrito con el proyecto de extinción de dominio, que los diputados de la comisión de Gobierno se la han pasado de reunión en reunión, subcomisiones, foros y toda clases de "tácticas dilatorias" para no darle seriedad al debate del documento.

MÉTODO REVOLUCIONARIO

Todo indica que la nueva moda en el tribunal electorero será la de incluir en planilla a exmagistrados que, con toda seguridad, sufrirán penurias financieras. Ya está Dennis Allen como asesor con 5 mil panchos y desde este enero Heriberto lo acompañará con otros tantos biyuyos. ¡La plata la hacemos muy pocos!

EVIDENTE TRANSGRESIÓN

Mr. Hamburguesa, decano de Comunicación de la UP, designó a la Liliputiense como secretaria en la Escuela de Radio y TV. Dicen que esto es una flagrante violación al reglamento, pues ella estudia esa carrera y no puede ser juez y parte del proceso académico-administrativo que allí se desarrolla. A corregir el error.

ESPIONAJE INSTITUCIONAL

A propósito de esta facultad, varios funcionarios (que no votaron por Mr. Hamburguesa) realizaron una vaca y compraron un escáner para detectar micrófonos ocultos, pues ya es vox populi que la administración está empeñada en no dejar títere con cabeza en aquel grupo que no es de su agrado. ¡Ataja!

SOS

Vecinos de Condado del Rey, quejándose de Revisalud, al no cumplir con la recolección de la basura los martes, jueves y sábado. Tienen casi una semana que no pasan a recogerla. Y la pestilencia se apodera de los garajes. ¡SOS!