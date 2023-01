La llorona del 9 de enero de 2023

POR FUERA

De muy mal augurio que los funcionarios que van por fuera y sin piquera para correr en las primarias de su partido, lo tengan que hacer un “viernes 13”. ¡Ave María!

CONMEMORACIÓN

Son varios actos que hay preparados para conmemorar hoy la gesta de los mártires del 9 de enero de 1964. Hoy se cumplen 59 años de aquel episodio histórico.

EVASIÓN

Dice Publio que la evasión fiscal en Panamá está por el orden de los tres mil melones al año. Chuzo con eso se arregla el problema de la Caja y queda plata.

REFORMA TRIBUTARIA

Según Publio, hay que hacer una reforma tributaria, pero reformar no significa elevar impuestos sino ordenar muchos temas relacionados a las decisiones con el tema de los beneficios fiscales.

RETIRO SABROSO

Dice que el que se acogió al retiro por jubilación es el profe Jorge Barraza de la Unachi, pero no se quedó quieto; por el contrario, fundó Villa Lucía, en Boquete, para dedicarse al turismo. ¡Ajoooo!

RECULADA

Una medio reculada dieron algunos municipios con lo del horario en las playas en Panamá Oeste y Coclé. Ahora se puede estar hasta después de las 5 pm, pero esto no aplica para la gente que llega en paseos. O sea, que los organizadores de estas excursiones deben salir temprano para aprovechar, porque tienen que retirarse a la hora señalada.

GIGANTE

El crucero más grande del mundo llegó el domingo a Colón, con más de 5 mil turistas y más de 1,200 tripulantes. El Wonder Of The Seas fue atendido por las unidades de Migración. Más embarcaciones de este tipo darán una gran fortaleza al turismo y la economía del país.

NOMBRAMIENTOS

Dice el Hobre Feliz que en la planilla del Estado hay 3 mil personas menos que en 2019 y que eso representa un ahorro de 96 melones.

PULSEO PELIGROSO

Panamá y la Minera han endurecido sus posiciones, en un peligroso pulseo que podría terminar muy mal para el país. En una misiva a sus trabajadores, la empresa dice que "suspenderá una cantidad significativa" de empleos, si el gobierno panameño la obliga a detener las operaciones. Mientras tanto, la ciudadanía está en vilo, aguardando un resultado positivo.

¿PUEDEN CORRER?

Cambio Democrático convocó a su membresía para elecciones internas de convencionales y algunas secretarías para el 19 de marzo de 2023. Solo pueden participar los inscritos en el colectivo hasta el 19 de diciembre de 2022. La pregunta es si los 15 disidentes pueden correr, porque aún el proceso de expulsión está en impugnación.

MENSAJE SUBLIMINAL

Expertos en política exterior y diplomacia creen que la visita del presidente colombiano a Venezuela envía un claro mensaje de con quién quiere tener nexos cercanos como vecino fronterizo, y la orientación de su política exterior, con respecto a Panamá. Al reabrirse la frontera entre ambos países, la ola de migrantes irregulares podría retornar a la frontera darienita.

REGALÓN

El que se bajó del bus con los niños de San Miguelito fue Huevito Pineda. Regaló mil bicicletas Rali y ayer cerró una vía para festejar su faceta de regalón. ¡Cara...mbola!