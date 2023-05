La llorona del 2 de mayo de 2023

SANGRANDO

Por la 12 de Octubre están sangrando, porque en la Tremenda Corte no admitieron las leguleyadas de Rigoleto y, por el contrario, le dieron paso a la demanda de Waked contra el BNP. ¡Mi madre!

SANGRANDO II

En la misma nota de Mónica, dice que Waked arguye que fue presionado a firmar el fideicomiso, y también dice que traspasó las acciones "voluntariamente". ¿Cómo alguien va a traspasar voluntariamente unas acciones, si fue un vil despojo Made in Cachaza?

PARA EL CONTEXTO

Le mandan a decir a Mónica que la próxima ponga en contexto de esa nota de Soho Mall, que lo traspasaron a una empresa mexicana, que el vice del MEF terminó gerenciando y que Dulcineo prometió a los mexicanos pasar el MEF a Soho. ¡Robo descarado!

PROCLAMA

El General Paredes twiteó: "Alerta Jefes, oficiales, clases y tropas de la Fuerza Publica. NO dejarse arrastrar hacia la disputa política que se avecina. Parecido al abuso de hoy contra ministro Pino e imagen la FP, así se inició el preámbulo que nos involucro en el Golpe del 11 de Octubre de 1968". ¿Y esa vaina?

DE LA GAVETA

Me dice alguien que "la ley de carrera judicial fue presentada como 4 veces antes de ser aprobada en agosto de 2015. Y cuando no la discutían, ni Graciela Dixon ni Harley Mitchell padre salieron con los Magistrados en un video...".

DE LA RED

Maui Saint Malo: "El Valle de Antón queda A 80 millas de la ciudad. Centro turístico con miles de campesinos en caseríos aledaños. Hace 10 años tomaba dos horas llegar. Ahora casi 4 horas".

SIN BOTADERA

Me dicen que es falso que vaya a darse alguna botadera masiva en el TE, y menos de parte del nuevo magistrado quien sabe lo que es sudar la frente y quemarse las pestañas para tener un trabajo digno. Que no pesquen en río revuelto los que quieren crear zozobra donde no las hay.

SOPLA VIENTO

Me mandan esto: "El ex abogado de los Seguros Viento, no solo es VIP con Farmacia y su mano derecha Flacón, quien cuida la tienda y el matraqueo con las damas, que no saben nada".

SOPLA VIENTO II

Que "Viento manipula tanto en la Corte como en los juzgados; a veces utiliza abogados y firmas. Lo cierto es que en sus casos se destila el tufo de la corrupción". ¡Ataja!

LOS PADRINOS

Dice que el Foro Iberoamericano Sobre Estrategias de Comunicación (FISEC), juramentó a su nueva junta directiva y que los decanos de las facultades de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Chiriquí y de Panamá, Magíster Rodrigo Serrano y Magíster Eduardo Murgas, ahora son los padrinos de FISEC, con el propósito de apoyar a la organización y al país.

ESCUPIR PA'RRIBA

El banco suizo Bank Reyl es multado en Francia, nuevamente, por ayudar al lavado de dinero y a la evasión fiscal. Reporta Finews que el exministro de finanzas galo Jérôme Cahuzac escondió cuentas y activos en dicha institución evadiendo así impuestos franceses. ¡Y Panamá en las listas!

ERRORES IDIOMÁTICOS

Dicen que cada vez que en la Rectoría de la UP reciben una carta del decanato de Comunicación, la gente ríe a carcajadas. Los errores sintácticos y ortográficos están a la orden del día. Y ni hablar de la falta de ilación para que el mensaje sea comprendido. ¡Santo!