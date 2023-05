La llorona del 6 de mayo de 2023

FIN DE LA PANDEMIA

La OMS, por fin, dio por terminada la pandemia que estaba declarada desde el 30 de enero de 2020, por el bichito endemoniao.

COMENTARIO

De Javier Martínez Acha: “En este país hay quienes se sienten ungidos por la divinidad, es más, se deben extrañar de que no están invitados a la coronación hoy”. ¡Santa cachimba!

CARRERAS CLANDESTINAS

La ATTT agarró a 20 conductores en la madrugada del viernes que habían tomado la cinta costera como autodromo. Carreras clandestinas y sin póliza de auto.

FAKE NEWS

Un informe de la ACNUR revela que al menos el 38% de personas que transitan por Darién obtienen conocimiento sobre la selva mediante Facebook y otro 10% se informa a través de TikTok, lo peligroso es que es usual encontrar datos falsos sobre las rutas que usan los migrantes y el peligro que representa.

AUDIENCIA

Ya que hablamos de migrantes, este viernes inició la audiencia por las 37 extranjeros fallecidos y dos panameños en el accidente del bus 5B-54, en Gualaca, provincia de Chiriquí.

LLUVIAS INSUFIENTES

Las primeras lluvias de mayo que los panameños vieron caer no han sido suficiente para aumentar los niveles de los lagos Alajuela y Gatún, que abastecen el Canal y a la población.

PA'TRÁS

En un caso que metieron los abogados del Loco contra la jueza Baloisa, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá lo rechazó de plano, porque dice que no se configuró la causal alegada.

OPERATIVO CACHIMBÓN

Panamá participó en un operativo internacional cuyo principal epicentro era Italia. El operativo “Eureka” se ejecutó en varios países europeos y latinoamericanos, ha conseguido dar el “mayor golpe” contra la mafia Ndrangheta, nativa de la región de Calabria, en el sur de Italia. Se capturó como a 150 personas.

EL ARTÍCULO

La economista Marla Dukharan sigue espetando, en su artículo del 3 de mayo: “Gran Bretaña continúa escapando de la lista negra de la UE, a pesar del descubrimiento de 27 mil millones de euros en poder de los rusos en Londres y la larga reputación de la ciudad como la capital mundial del lavado de dinero...”.

EL ARTÍCULO II

Y agrega: “Esta supervisión y el momento de la inclusión de Rusia en la lista negra de la UE confirma nueva e impecablemente que la lista negra de la UE no es más que política y poder disfrazándose de cumplimiento”. La economista dice la verdad, no es coincidencia que por primera vez Rusia entra en las listas... y que el Reino Unido, para la UE y el Gafi, es un buen miembro de la comunidad global. ¡Viva el rey!

AL GARETE

Me mandan a decir que los funcionarios de la Fiscalía de Familia de Panamá Oeste andan depresivos porque la nueva coordinadora que les pusieron llegó ejerciendo una dictadura, que dice que los humilla, acosa y persigue, y su fiscal superior no hace nada. Ahora ellos no saben quién manda en el oeste.

PELEÍTA

Buena peleíta se está formando con la nueva presidencia de la Asamblea. Dicen que es bueno comprar millo y Coca-Cola. ¡Ataja!.