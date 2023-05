La llorona del 30 de mayo de 2023

CASI SE QUEDA BIZCO

Dice que el fin de semana, mientras Rómulo le daba una plomera a la Unachi diciendo que está plegada de nombramientos del PRD, el que casi se queda bizco fue Rony Araúz, diputado del Disco Compacto. ¿Cómo?

CASI SE QUEDA BIZCO II

Que el hombre no sabía dónde poner los ojos, ya que tiene como 50 personas nombradas en la Unachi. Y que tampoco sabía donde poner las asentaderas. ¡Santo cielo!

CAMBIOS

Por los lados de la embajada de EE.UU. hay cambiecitos. John Barrett será el nuevo ministro consejero, en reemplazo de Stewart Tuttle. Barret fue cónsul en Brasil, consejero de Asuntos Económicos y cónsul en Perú. Tiene una amplia experiencia diplomática.

DE APURITO

Por España, la arrastrada que le dio la derecha al Partido Socialista obligó al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a adelantar las elecciones legislativas. El hombre quedó bailando la tirinaja. ¡Mi madre!

DE APURITO II

Sánchez dijo: “Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio”, en una declaración institucional desde el palacio de la Moncloa, precisando haber tomado “esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer”.

PELEN EL OJO

En el Minsa están reglamentando la Ley 169 de tuberculosis y se establece que en el caso de que un paciente abandone el tratamiento y contagie a otras personas, puede enfrentar acciones penales. ¡Santo cielo!

PELEN EL OJO II

Dice Salud que los casos de tuberculosis han aumentado. El año pasado cerró con 1.642 casos de tuberculosis, de los cuales se produjeron 165 defunciones. Mientras que este año van más de 400 afectados.

LA CONFERENCIA

Esta mañana, a las 10:30, en el Colegio Nacional de Abogados, el Grupo de Acción por la Igualdad Financiera Internacional (Gapifi), tiene una conferencia de prensa para hablar sobre las listas negras, grises y de todos los colores. Dicen que va a echar chispas. ¡Santo!

INVITADA ESPECIAL

'La Decana' ha sido distinguida por la Cepal y acudirá al encuentro de 'Nuevas narrativas para una transformación en América Latina y el Caribe' en México. Este diario ha sido el único medio seleccionado por Panamá. Allá nos representa la editora general Ivette Leonardi.

DE PERROS

Según expertos del Colegio Real de Veterinaria de Londres, Reino Unido, han descubierto que los perros de raza cocker spaniels dorados registran niveles de agresión superiores a los esperados por la raza. ¡Solo para tomar en cuenta!

CABREO

Los residentes de la comunidad de Ancón, específicamente las calles Tomás Guardia y Bayano, en muchas ocasiones no tienen agua o baja presión mientras los edificios de la CSJ, ACP, hospital Oncológico, Quarry Height y residentes de las partes altas sí tienen agua y buena presión. ¿Será que la ley de física por gravedad no se cumple? No cierren la llave y denle agua a los residentes.

PASARON LA GUILLOTINA

Dice que por CNN en español pasaron la guillotina y despidieron un pocotón de gente. Entre los presentadores que se echaron están Camilo Egaña, Xavier Serbia y María Alejandra Ferreira. ¡Cara...mbola!