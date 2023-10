La llorona del 2 de octubre de 2023

DEL GOZO AL POZO

Dice que ahora resulta que empresarios y opositores a Nito que estaban alabando la nota de Fitch Rating, leyeron la “letra chiquita” y quedaron aterrados. No les gustó nadita de nada. ¡Ataja!

LO QUE DICE FITCH

La calificadora propone eliminar el vale digital; revisión de la planilla del Estado para hacer más eficiente el recurso humano; suspender importantes subsidios, como el de la gasolina, por ejemplo; revisar acuerdos onerosos, como los pactados con educadores y aumentar el pago mensual por la deuda del país.

LO QUE DICE FITCH II

La calificadora también plantea terminar con el apoyo, al tanquecito de gas, minimizar el subsidio a la tarifa eléctrica; incentivar el cobro de impuestos a empresarios y ciudadanos en general; vender propiedades del Estado en el área del Canal y en provincias e impulsar la pronta recuperación de sectores, como el turístico. Pregunta a los candidatos: ¿Quién es el primero en levantar la mano y decir yo?

TIKI, TAKE

Tremendo tiki take, se le está formando al MOP, por la licitación de la primera APP para la “Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por estándares de desempeño de la Carretera Panamericana Este”. Dice que de su forro quieren meter a un proponente chileno que ha sido denunciado en Colombia y aquí por presentar información falsa para precalificar. ¡Santo cielo!

TIKI, TAKE II

Comenta alguien que la decisión que tome la Comisión Evaluadora permitirá identificar el grado de cumplimiento del país con los pactos de integridad y anticorrupción que deben enmarcar este tipo de actos públicos. Se trata de un proyecto por la friolera de 350 melones. ¡Cara...mbola!

RECOMPENSA

El Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de cinco melones por información que lleve al arresto y condena de los conspiradores y autores intelectuales detrás del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Los gringos tienen plena actuación en Ecuador. ¡Ajoooo!

SOPLA MOCO

El Dr. Butano, quien fuera ministro del Muñeco que Pasea le mandó ayer un soplamoco a su hoy adversario. En el programa con Lim Yueng y Ritter, en Radar, le preguntaron a Alleyne sobre el PRD y Martín Torrijos y respondió: "No hablaré de eso... esa es una novela turca que ya pasó”. ¡Ay padre!

CAMBIECITOS

Me dicen que vienen cambios en la dirección de un medio escrito en Panamá. Que parece que hay cortocircuitos y que la vaina no tiene forma de solución. ¡Santo!

NO LE GUSTÓ

A la que no le gusta nada la alianza de “abajo” entre CD, Panameñista y PP, es a La Doña. “Eso de que vamos a posutular a personas ajenas a esta alianza que están apoyando a otro candidato a presidente, me parece absurdo. Creo que debemos fortalecer nuestra alianza, pero no estar pensando en individuos que quieren aprovecharse de este partido”.

ENERO CLAVE

Me dicen los que saben que el acuerdo por debajo que encierra esta alianza de abajo es que el que esté arriba en las encuestas en enero entre Rómulo y Martín, será el que termine la contienda. El que va abajo en los números se baja y pide el voto para el otro. ¡Ajooooo!

¡SORPRESA!

El que quedó con los ojos cuadrados ayer fue El Loco, porque en el Plagel del Tribunal Electoral rechazaron la candidatura de su esposa Marta como su vicepresidenta. Dice El Loco que no quiere pensar que esta vaina sea parte de la persecución y que esto vaya a empañar el proceso electoral. ¡Cara... mbola!