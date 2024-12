La Llorona del 13 de diciembre de 2024

LA IMPARABLE DE ADUANA

ENEMIGO TODOPODEROSO

Las comunicaciones del gobierno paso firme siguen generando muchas interrogantes, pero cada vez surgen más voces que señalan el problema: sigue durmiendo con el enemigo todopoderoso. Eso de responderme a mí y no a los meros meros de las instituciones centrales y no centrales, empezó a generar roñas.

CONFIADO

El presi Mulino se siente confiado de que las reformas al Cajetón serán aprobadas, solo que no precisó si esto sucederá antes del 31 de diciembre o en los primeros meses de 2025, como ya se han manifestado algunos sectores.

SIN PEPITAS EN LA LENGUA

Durante su conferencia semanal, el presi Mulino también se refirió al berenjenal de la embajada y no se guardó epítetos contra el gobierno de Ortega. “Estamos ante un país donde no se respeta ni el derecho internacional ni el derecho en Nicaragua”. Esto se pone bueno.

JUNTA DIVIDIDA

Me cuentan que la junta directiva del Cajetón está ‘fifty fifty’ en cuanto a las reformas a la Ley 51, un sector que rechaza la propuesta y la otra que apuesta al 100 % por los cambios.

ALÓ, DANA

LA NUEVA CUEVA

Me cuentan que Patacón Ortega -que no logró reelegirse como padre de la patria ni tampoco en la Federación de Voleibol tras escándalos de manejos irregulares de fondos públicos– encontró otro cuartel de invierno: preside el comité de salud del centro de salud de Río Abajo. Ojo, que ahí no quedan ni aspirinas.