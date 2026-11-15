CAPACITACIÓN

Funcionarios de la cueva de la 5 de Mayo recibieron una capacitación en Excel, impartida por el Inadeh, para fortalecer sus competencias. Sería bueno que aprovechen lo aprendido y armen una hoja de cálculo para llevar la cuenta de las botellas que circulan por esos pasillos. ¡Que no se les escape ninguna!

AGITADA

La política comienza a calentarse a medida que se acerca el 2029. Por los lados de dos partidos en formación pusieron el acelerador este fin de semana y salieron a buscar adherentes para alcanzar la cifra mágica que les permita obtener su reconocimiento legal.

A CANTAR

Los de Dios y Patria le echaron el guante al taxista señalado por el atentado contra la residencia del periodista Rolando. Hoy podría sentarse en el banquillo durante la audiencia y la expectativa está en ver si rompe el silencio y empieza a cantar, especialmente sobre quiénes pudieron estar detrás del ataque.

ENCUENTRO

El presi Mulino convocó a los representantes de los medios de comunicación y a los gremios periodísticos a un encuentro para conversar sobre el caso del periodista Rolando. La idea es compartir reflexiones e información que no comprometa la investigación.

ESTOCADA PORCINA

Los que están que echan chispas son los productores de cerdos del país, porque por el campo corre la bola de que el Gobierno Paso Firme pretende importar un millón de kilos de carne de cerdo, pese a que los chiqueros están hasta el tope.

AYUDA SELECTIVA

Los productores porcinos también están que echan chispas porque alegan que la ayuda económica del Estado parece tener nombre y apellido. Los apoyos no están llegando a todos por igual y esa distribución selectiva está asfixiando la economía del campo.

EXPULSADO

Me cuentan que el progenitor de un padrastro de la patria terminó expulsado de su comarca por un enredo con unos 160 billullos que desaparecieron de las arcas sin dejar rastro. Lo curioso es que el padre habría recurrido a su hijo diputado para que lo ayudara a reponer el chenchén, pero se quedó esperando.

ACERAS Y CHENCHÉN

Por los lados del Consejo Municipal de Panamá tendrán hoy sesiones para analizar el famoso acuerdo municipal sobre las aceras y el presupuesto de rentas y gastos de la Chacaldía para 2027. Los debates contarán con participación ciudadana y se invitó a los medios de comunicación, algo que no ocurría desde hace tiempo.

GENIALIDAD

La comidilla por la tierra del bollo y el chicheme son los estados financieros del Patronato de la Feria, auditados por una firma privada. Al parecer, el trabajo de los auditores se limitó a estampar su firma en los documentos que les entregó el propio patronato. ¡Una verdadera genialidad contable!

SIN GANADOR

Por segunda vez consecutiva, el millonario chenchén que reparte el Gordito de la Lotería de la Beneficencia se queda en las arcas del Estado. El pasado viernes tampoco hubo ganador y, en esta ocasión, el billete fue devuelto en Colón. Así que toca remar hasta diciembre, cuando llegará el último sorteo del año.

SE DESPIDE