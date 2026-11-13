La Llorona del 14 de noviembre de 2026

ADMITIDA

La Cortesana admitió la demanda que presentó el diputado Cedeño, el Calvo, contra dos artículos de la Ley del Presupuesto del Estado. Ya veremos en qué momento los magistrados emiten su fallo, porque, dependiendo de la fecha, podría tener efectos sobre el camarón legislativo que metieron durante el segundo debate.

ESPERAN EL CHENCHÉN

Le mandan a preguntar al ministerio culturoso y al de Gobierno para cuándo incluirán en el presupuesto el pago de las primas de antigüedad de los exfuncionarios, que llevan años esperando su chenchén. Se la pasan pidiendo documentación a los beneficiarios, pero nada que concretan el proceso.

AL DÍA

La que está esperando que los exfuncionarios pasen a buscar su chenchén es la Caja maltratada. Tiene 116 cheques correspondientes a primas de antigüedad y otros 136 por distintos derechos laborales, por lo que pide a los beneficiarios que pasen a retirarlos. Eso sí, antes de hacer el viaje, revisen si aparecen en la lista.

NI UN PASO ATRÁS

Al parecer, el chacalde no está dispuesto a ceder ni un centímetro con su polémica norma sobre las multas relacionadas con el tema de las aceras. Pese a las críticas que le llueven, tanto dentro del Consejo Municipal como en otros escenarios, la disposición seguirá vigente.

VARIOS FRENTES

La norma de las aceras ha levantado tremenda roncha y las críticas llegan desde distintos frentes. El repre de Parque Lefevre abrirá el próximo lunes las puertas de la Comisión de Hacienda del Consejo Municipal para escuchar a la ciudadanía, mientras que un diputado ya llevó el Acuerdo Municipal a la Sala Tercera de la Cortesana.

MORATORIA

Los residentes y comerciantes de San Miguelito que mantienen multas pendientes por iniciar construcciones sin los permisos correspondientes tienen hasta el 15 de diciembre para acogerse a una moratoria. Quienes cancelen la totalidad de la sanción recibirán un descuento del 30%.

EN EL OLVIDO

Me escribe un ciudadano del West para contarme que ve con tristeza cómo el artista chorrerano de talla internacional Benny Galán ha quedado en el olvido. Asegura que atraviesa momentos muy difíciles y que, mientras en sus mejores tiempos no le faltaban los aplausos, hoy parece que nadie se acuerda de él.

QUEJA

A la Defensoría del Pueblo llegó una queja contra el director de la Acodeco. Un jubilado lleva desde el año pasado tocando puertas para que la entidad intervenga en sus reclamos contra una empresa operadora de turismo, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

ESPERAN REEMBOLSO

El jubilado compró el año pasado un paquete para viajar en crucero, pero, por razones ajenas a su voluntad, no pudo realizar la travesía. Desde entonces, lleva meses intentando recuperar su chenchén, pero no ha tenido suerte. ¡Y entonces, quién defiende al consumidor cuando el reclamo se queda navegando sin rumbo!

NOTIFICACIÓN INSTANTÁNEA

El cierre de un aviso de operación en Panamá Emprende será notificado en tiempo real a la Chacaldía, gracias a una nueva plataforma puesta en marcha por el Mici. La idea es evitar que los comerciantes sigan pagando impuestos municipales por negocios que ya bajaron las persianas.

CUENTAS PENDIENTES