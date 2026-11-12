La Llorona del 13 de noviembre de 2026

JUSTICIA INTERIOR

La cueva de la 5 de Mayo anunció ayer en sus redes sociales un seminario de técnica legislativa dirigido a funcionarios de dos secretarías. Una de ellas llamó la atención: Secretaría de Justicia Interior, que aparece en el organigrama estructural. ¡Una buena justicia interna sería disminuir la planilla!

MISTERIO

Le mandan a decir al grupo de padrastros de la patria que se hacen llamar Amigos de Taiwán que sería bueno que rindan cuentas sobre ese misterioso viaje a un país europeo del que poco se sabe. ¿Quiénes integraron la delegación, cuánto costó la gira y, sobre todo, quién soltó el chenchén?

AUDITORES

Los auditores de la Contraloría le cayeron a la Alcaldía de Arraiján y Stefany asegura que los recibe con toda tranquilidad, confianza y disposición de colaborar. Dice que los procesos han contado con la debida revisión de la entidad fiscalizadora. ¡A ver qué dicen los auditores cuando terminen de revisar!

A REGISTRARSE

Los comercios afectados por el terremoto ya pueden anotarse en la plataforma digital que puso en marcha el Mici para levantar información y contar con un registro confiable sobre la situación del sector productivo en las zonas golpeadas. Ahora falta que los afectados se registren y que la ayuda no se quede atrapada en la burocracia.

CIERRE DE PADRÓN

Por los lados de Otro Camino, hoy bajan la cortina del padrón electoral para las elecciones internas de marzo del próximo año. Solo podrán votar quienes estén inscritos en el partido hasta este viernes. Los que quieran sumarse a partir de mañana tendrán que esperar otra contienda.

COLASO

Me escribe un analista internacional para decirme que no sería extraño que el lío en el que está metido Santiago Peña, en Paraguay, termine salpicando a Panamá. Una diputada pide que se investiguen todos los viajes que realizó el ahora expresidente y sus visitas por estos lares en enero del año pasado.

NO TOCA FONDO

La crisis penitenciaria parece no tener fondo. La renuncia de Chanan Singh vuelve a poner sobre la mesa los viejos problemas del sistema carcelario: las violaciones a los derechos humanos y el cuestionado negocio de la alimentación de los privados de libertad. ¡Un caldero que sigue hirviendo y nadie termina de apagar!

CINCO SIGLOS

Los taboganos siguen de fiesta por los 500 años de la fundación de la famosa isla de las flores. Hoy inauguran un mural conmemorativo de las cinco centurias que cumplió la isla hace dos años. La obra, patrocinada por el ministerio culturoso, busca rescatar su historia, cultura e identidad.

FORMACIÓN

La Antai y la Procuraduría de la Administración sellaron un convenio para reforzar la formación de los servidores públicos mediante cursos, diplomados, talleres e investigaciones sobre ética, transparencia, acceso a la información y prevención de la corrupción. ¡Ahora falta que tanta teoría se traduzca en hechos!

ENCUENTRO

Los movimientos sociales del país se darán cita mañana en la universidad del pueblo para analizar la coyuntura nacional. Sin duda, las reformas a la Caja maltratada estarán en el centro del debate. ¡La calentura promete subir y las críticas no faltarán!

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