La Llorona del 11 de noviembre de 2026

SEGUIRÁ GUARDADO

El señalado por las autoridades como testaferro de Brands seguirá tras las rejas. La investigación por el presunto delito de blanqueo de capitales, relacionado con el caso Pandeportes, lo mantiene en la chirola. El Tribunal Superior le cerró la puerta a cualquier cambio y confirmó la detención preventiva.

SEGUNDO ROUND

Al parecer, Benicio no quedó satisfecho con la cosecha de inscritos que dejó la pasada jornada del piardi. Convocó para el próximo domingo otra jornada de inscripción en cuatro puntos de su natal provincia, incluida la sede regional del partido. Quiere seguir engordando las filas perredianas.

JUGANDO SUCIO

Me cuentan que algunos repre de las provincias golpeadas por el terremoto andan ofreciendo viviendas y hasta manejan listas de supuestos beneficiarios. Pero no se vistan de salvadores: esa decisión le corresponde al gobierno central y la prioridad son las personas con discapacidad y los adultos mayores.

ESPECULACIÓN

Por los pasillos de Merca Panamá corre una versión que huele a negocio redondo: algunos grandes cebolleros estarían escondiendo la producción para provocar una “escasez” y disparar los precios en diciembre. El quintal ya ronda los 65 billullos y la apuesta sería llevarlo por encima de los 100. ¡A llorar al mercado!

DESCARO

Me cuenta un comerciante que, mientras esconden la cebolla, le piden al gobierno que no autorice importaciones porque supuestamente hay suficiente producción nacional. Hacen su agosto y el pueblo termina pagando los platos rotos, con una libra de cebolla pon encima de los 2.25 en diciembre.

DESEMBOLSOS

Un mes después del terremoto, el gobierno solo ha soltado 20 millones de billullos de los 100 millones aprobados para atender la emergencia. Las solicitudes de fondos de las entidades encargadas de atender la crisis ya rondan los 80 millones. Mucha necesidad, muchos trámites y poco chenchén desembolsado.

TENDRÁN EL CHENCHÉN

Por los lados del Instituto de Geociencias de la universidad del pueblo ya pueden ir descorchando la champaña. El gobierno paso firme aflojará el chenchén para poner en marcha el sistema de alerta temprana sísmica, una herramienta que consideran clave para reforzar la seguridad y salvar vidas.

TAMAL EDUCATIVO

Me cuentan que en la regional educativa de Herrera se destapó un tamal con la mudanza de la institución a una plaza comercial, donde alquilaron toda una planta. Pero llegó el terremoto, el inmueble dejó de ser seguro y ahora tuvieron que trasladar la sede a un colegio.

AUDITORÍA

Le mandan a decir a la Contraloría que se dé una vuelta por la regional de Educación de Herrera y le ponga la lupa al contrato de alquiler de la plaza comercial. Me aseguran que, si escarban un poquito, podrían salir varias bellezas y bastante chenchén público enredado.

ELECCIÓN GREMIAL

Donde están sonando los tambores de guerra es en un gremio educativo veragüense. Al parecer, a la actual directiva se le venció el período hace meses y ahora convocaron a elecciones. Pero el arroz con mango está en la candidatura: el aspirante ungido no cumple con el principal requisito, que es estar laborando.

ECHÓ HUMO