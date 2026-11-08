La Llorona del 9 de noviembre de 2026

ESTADOS FINANCIEROS

Aunque la Caja maltratada y el propio Gobierno han salido a explicar dónde están los fondos de las pensiones, un economista advierte de una falencia que no es poca cosa: los últimos estados financieros auditados corresponden a 2023. Mucha explicación, pero las cuentas siguen sin ponerse al día.

A UN MES

Hoy se cumple un mes del terremoto que sacudió al país, con mayor impacto en las provincias centrales. En las zonas afectadas persisten la zozobra, las necesidades y los reclamos de ayuda. La Estrella de Panamá regresó al epicentro para ponerle rostro a una tragedia que sigue sin pasar.

SOLIDARIDAD

Si algo ha sobrado durante este mes, después del terremoto, es la solidaridad del pueblo panameño. Este fin de semana se realizaron actividades para recaudar fondos y apoyar a los damnificados. Mañana, la caravana de la Asociación Cívica de Santeños de San Miguelito y Juan Díaz pondrá rumbo a Azuero.

DE APARIENCIAS

Me cuentan que a una constructora poco urbana la han dejado en los huesos. Mientras acreedores y empleados se comen un cable, el señor sigue empeñado en fantochear con viajes y safaris para sostener la fachada de bonanza. Los abogados ya se frotan las manos ante la lluvia de demandas que se avecina.

MERODEANDO

Una madrastra de la patria del West anda merodeando constantemente por los terrenos de una de las ferias más concurridas del país. La comidilla es que, si antes ya tenía el control, ahora parece que quiere acumular todavía más poder. ¡No suelta la presa!

RESULTADOS CONCRETOS

Ante el inédito Presupuesto del Estado, la Cámara de Comercio reconoce que se abre una oportunidad para atender necesidades prioritarias. Pero, como siempre, el verdadero reto será que esos millones no se queden en el papel y se traduzcan en resultados concretos para los panameños.

VALIDEZ

El Tribunal Electoral tuvo que recordarles a bancos e instituciones que las cédulas vencidas mantienen su vigencia hasta enero del próximo año. Así que, a ponerse al día: la fecha de caducidad no puede ser excusa para rechazarlas ni ponerles trabas a los ciudadanos que necesitan realizar sus trámites.

MESA DE DIÁLOGO

Los docentes le están pidiendo al ministro Ventura Vega que abra una mesa de diálogo para revisar los despidos de profesores durante la huelga contra las reformas a la Caja maltratada. No es un asunto menor: algunos de esos despidos ya han sido revocados por los tribunales.

INCENTIVO FISCAL

El Consejo Municipal de San Miguelito aprobó un descuento del 50 % en el impuesto municipal durante el primer año fiscal para quienes inscriban vehículos nuevos o decidan trasladar su placa. La apuesta es atraer más contribuyentes y engordar las arcas municipales.

FUGA DE ADHERENTES

Las cifras de adherentes de los partidos políticos y colectivos en formación dejan al descubierto una realidad: la cantidad de panameños que prefiere mantenerse al margen de los partidos no disminuye significativamente. Los colectivos parecen estar pescando en la misma pecera: lo que uno gana, otro lo pierde.

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