La Llorona del 8 de noviembre de 2026

HORAS MÁQUINA

Me cuentan que el famoso artículo de la Ley de Presupuesto que permite compras y contrataciones de servicios hasta por un millón de billullos sin acto público tiene nombre y apellido: alquiler de equipo pesado. La inclusión de varias entidades habría sido la cortina de humo para disimular la jugada.

EN LA YUGULAR

El expresidente Pérez Balladares soltó en redes sociales un análisis que dejó a más de uno echando chispas. El Congreso de Estados Unidos cuenta con 441 representantes y unos 10,000 funcionarios: 22 por cada representante. En Panamá, la relación es de 111 funcionarios por diputado. ¿Será que los padrastros de la patria tienen cinco veces más trabajo?

INSCRITOS

El partido en formación de Martín ya suma 2,042 inscritos, según el último corte del Tribunal Electoral, correspondiente al pasado jueves. A este ritmo, pronto dejará atrás a colectivos que llevan más de un año sudando la gota gorda para recoger firmas. ¡Algunos llevan ventaja, pero no despegan!

CIFRAS

Al parecer, la jornada de inscripción que realizó el piardí el pasado 25 de octubre no arrojó los números que tanto cacareó Benicio. El último corte del Tribunal Electoral, al 5 de noviembre, revela que el colectivo apenas sumó poco más de 14,500 adherentes. ¿Será que siguen depurando firmas?

PASAR EL SOMBRERO

Ya que hablamos del piardí, un analista político me escribe para sugerir que, en lugar de echar mano al subsidio electoral para comprar una casa en Boquete, mejor pasen el sombrero y que cada miembro ponga su palito. A ese ritmo, les alcanza hasta para dos casas de campo más.

BARBAS EN REMOJO

El lío financiero de Paraguay puso a más de uno en alerta. El gobierno Paso Firme salió a dar explicaciones sobre dónde invierte y en qué entidades financieras mantiene los fondos de las pensiones. Como dice el refrán: cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo.

PORTAFOLIO

Al 30 de septiembre, el sistema de pensiones acumulaba $15,254.2 millones en reservas: el 70% invertido en portafolios de valores y el 30% en depósitos bancarios. Zambo y el Banconal concentran más de $4,000 millones en depósitos, mientras que otros $370 millones están repartidos entre seis bancos privados.

LETRAS DEL TESORO

El Ministerio de Vivienda tiene previsto desembolsar $16 millones en Letras del Tesoro durante este mes de la patria, a través del programa Fondo Solidario de Vivienda. El pago forma parte de los compromisos adquiridos con el sector inmobiliario.

DEMANDA

Los docentes despedidos por Lucy durante la huelga contra las reformas a la Caja maltratada llevaron su batalla hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tras agotar todas las instancias de reclamo en el país, ahora buscan justicia fuera de nuestras fronteras. ¡La pelea no terminó en Panamá!

POCO AMABLE

Le mandan a decir a los mandamases de la Plaza de la Democracia que le pongan el ojo a los kioscos multiservicios del Registro Civil, instalados en comercios y entidades estatales. Los usuarios se quejan de que, más que facilitar los trámites, el sistema termina complicándoles la vida.

CAMBIO DE PARADA