La Llorona del 7 de noviembre de 2026

EN LA CORTESANA

El recorte al presupuesto de la justicia y el camarón legislativo que cocinaron Benicio y Camacho en la Ley de Presupuesto ya están en manos de la Cortesana. El diputado Cedeño, el Calvo, aprovechó los días de asueto por las fiestas patrias para afilar la pluma, preparar la demanda y presentarla este viernes.

REGLA ESTRICTA

El Gobierno puso reglas claras para la coordinación entre instituciones y la colaboración del sector privado en los avisos sísmicos tempranos. La advertencia va sin rodeos: los datos personales de los ciudadanos no podrán utilizarse con fines comerciales ni convertirse en negocio aprovechando el acceso a esa información.

HABILITADOS

Los operadores de sistemas tecnológicos privados quedan habilitados para activar las funciones de aviso sísmico temprano en dispositivos móviles. Eso sí, las notificaciones no constituyen una alerta oficial ni mucho menos una orden de desalojo. Pero, ante un temblor, más vale prevenir que lamentar.

BALANCE

Ya que hablamos de alertas sísmicas, el sector empresarial prepara para la próxima semana un inventario de los daños que dejó el terremoto en los comercios. La idea es ponerle números al golpe, presentar el balance al Gobierno y sentarse a evaluar medidas de apoyo para levantar los negocios afectados.

DEMANDA A LA VISTA

La Asociación Nacional de Instrumentadores Quirúrgicos no termina de digerir el convenio entre la Caja maltratada y Udelas, que los obliga a convertirse en técnicos en enfermería. Alegan que lo suyo es la instrumentación quirúrgica y anunciaron una demanda ante la Cortesana. ¡La pelea apenas comienza!

QUE NI LOS MIREN

Los docentes están que echan chispas. Durante las entrevistas al ministro de Educación en las fiestas patrias, no se dijo nada sobre los temas que les quitan el sueño: los docentes separados, la falta de insumos en las escuelas vocacionales y los colegios que se caen a pedazos.

UN PASO MÁS

En la Senacyt avanzan sin mucho ruido, pero con la mira puesta en desarrollar la industria de semiconductores en Panamá. Por tercer año consecutivo, participaron en Semicon West, la principal vitrina de microelectrónica y semiconductores de Norteamérica.

UN PASO MÁS II

La apuesta de la Senacyt es meter a Panamá en el mapa mundial de los semiconductores. Para ello, busca formar talento especializado, impulsar la investigación y amarrar alianzas con empresas y universidades. La meta es clara: que el país no sea solo espectador, sino que encuentre su lugar en esta industria tecnológica.

PREPARADOS

Por los lados del IMA ya calientan motores y afinan la logística para la venta de unos 500 mil jamones picnic a 15 billullos en más de 170 comunidades. La entidad también mantiene la distribución de bolsas de alimentos, las 17 tiendas abiertas y las agroferias diarias. ¡Que no se les quede ningún jamón en el congelador!

ESCASEZ

Me escribe una ciudadana de la zona este del país, preocupada porque por esos lares escasea una leche que lleva el nombre de una provincia. Dice que encontrarla en los chinitos se ha vuelto casi una misión imposible. Le manda a preguntar a las autoridades: ¿qué está pasando con el abastecimiento?

PILLADOS