La Llorona del 10 de noviembre de 2026

OTRO SISMO

Parece que el terremoto tendría réplicas en el bolsillo de los panameños. El sector asegurador evalúa aumentar las primas, especialmente las relacionadas con fenómenos naturales. La factura del sismo de hace un mes podría terminar pasándosela a los asegurados.

LA BAJARON

El Ministerio de Gobierno revocó el nombramiento de Darcy Adriana Flores como notaria primera de Panamá. No le dio ni tiempo de calentar la silla: la habían nombrado el 30 de octubre y, pocos días después, el sector público entró en asueto por las fiestas patrias.

RUMOR

En los corrillos políticos corre la comidilla de que Peña habría intentado buscar asilo en Panamá antes de que las autoridades de su país le echaran mano. El escándalo del banco Ueno sigue dejando al descubierto los tentáculos del poder político paraguayo. Un libreto conocido en la región.

DICTADURA PERFECTA

Con todo el escándalo que sacude a Paraguay, queda bajo la lupa una realidad difícil de ignorar: el Partido Colorado, al que pertenece el destituido presidente Peña, lleva cerca de 70 años de predominio político. Para muchos, es la versión sudamericana de la “dictadura perfecta” que se le atribuyó al PRI mexicano.

ACTOS

Aunque los tradicionales desfiles y las celebraciones de este 10 de noviembre en La Villa de Los Santos están suspendidos, el presi Mulino y parte de su gabinete estarán presentes en los actos protocolares para rendir homenaje a Rufina Alfaro. Sin desfile, pero con presencia oficial y honores a la patria.

APROBADAS

Por la Plaza de la Democracia dieron luz verde a las reformas y adecuaciones del estatuto de los ñames. Entre los nuevos deberes de sus miembros figura combatir la corrupción, tanto dentro del colectivo como en la sociedad. ¡Vaya compromiso! Ahora falta ver si pasan del papel a los hechos.

SIGUE LA ZOZOBRA

Por los lados de la Unachi, la angustia no da tregua. Este lunes, trabajadores salieron a la Interamericana para exigirle al ministerio del chenchén y a la Contraloría que suelten los billullos. Ya acumulan tres quincenas sin cobrar y la paciencia también tiene fecha de vencimiento.

NO HAY CHENCHÉN

La Contraloría salió a aclarar que no puede refrendar los pagos de la Unachi porque, sencillamente, no hay chenchén disponible. La pelota quedó en la cancha del MEF. Lo curioso es que, a finales de octubre, la Comisión de Presupuesto aprobó un traslado de partida por más de $4 millones. ¿Dónde quedó el billullo?

INCENTIVO NAVIDEÑO

Los que ya están brincando en un pie son los funcionarios del Idaan que ganan menos de 3,000 billullos mensuales. A fin de año recibirán un incentivo navideño de 200, aprobado por la junta directiva de la entidad. La gracia navideña costará 644,200 al presupuesto institucional. ¡Santa Claus llegó al Idaan con chenchén!

TOQUE DE QUEDA

La alcaldesa Stefany puso hora de llegada a los menores de edad en Veracruz. Decretó un toque de queda del 15 al 30 de este mes, que no incluye a Panamá Pacífico ni a Howard. Los estudiantes de jornadas nocturnas tendrán chance de llegar a casa hasta las 11:00 p. m. Se acabó la calle sin reloj para los pelaos.

PONERSE SERIO