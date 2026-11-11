La Llorona del 12 de noviembre de 2026

INDEPENDENCIA

La cueva de la 5 de Mayo salió ayer a defender su abultada planilla y su millonario presupuesto con argumentos que dejaron más dudas que respuestas. Alegan que necesitan los recursos para funcionar de manera independiente. ¡Vaya independencia! Con tantos millones, siempre han terminado bailando al son que les toca el Ejecutivo.

RECULAN

Por los lados del piardi recularon con la compra de una casa para instalar un museo en un residencial de Boquete, después de que La Estrella de Panamá destapara el tamal. Balbina dice que el proyecto del museo, que impulsa el Frente Femenino del partido, se construirá, pero en otro lugar.

POR FUERA

El que se fue por fuera y sin piquera fue el director del Sistema Penitenciario, Chanan Sing. Ayer llegó al Ministerio de Gobierno con la renuncia bajo el brazo y dispuesto a soltar varias bombas. Entre ellas, que despidió a 16 funcionarios por saltarse las normas en el traslado de privados de libertad.

REEMPLAZO

Más demoró Chanan Sing en presentar su renuncia que la ministra Montalvo en resolver el relevo. Sin darle muchas vueltas al asunto, sentó al subdirector en la silla principal. Fabián Camargo pasó de suplente a titular casi de inmediato. ¡Cambio de mando sin mucho trámite!

SIN PAÑALES

Me cuentan que los familiares de pacientes encamados están pasando las de Caín por la falta de pañales desechables y otros insumos del programa Sadis de la Caja maltratada en distintas policlínicas. Algo pasó con las compras y el abastecimiento regular lleva dos meses en veremos.

ÍNFULAS

Le mandan a decir a la alcaldesa Stefany que le baje una raya a sus aires de autoridad. Eso de andar armando líos innecesarios no le hace bien a ninguna administración. La parada frente a un famoso centro comercial del West es muestra de que no se pueden tomar decisiones a la brava y sin hacer las consultas necesarias.

SIN AUTORIDAD

La Cortesana le bajó el pulgar a dos resoluciones del Tribunal Administrativo de la Función Pública relacionadas con reclamos de prima de antigüedad y vacaciones contra el Ministerio Público. La razón: el Tribunal no tiene competencia para admitir reclamaciones contra la Procuraduría General de la Nación.

EN PRIMERA FILA

El que tendrá un puesto reservado en la cena de honor al papa León XIV es el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa. El prelado chiricano fue invitado a sumarse a la gira del máximo jerarca de la Iglesia católica por Perú. ¡No todos tienen silla en esa mesa!

AGARRADOS EN LA TRAMPA

Ni las advertencias de la Contraloría lograron frenar el relajo con los autos oficiales durante las fiestas patrias. Diez vehículos fueron retenidos, mientras que otros 96 terminaron con «observaciones administrativas». Parece que algunos funcionarios se hicieron los desentendidos con las reglas.

ALIVIO

Un pequeño respiro para el bolsillo de los panameños, especialmente para quienes tienen auto. Desde mañana viernes, los combustibles bajarán de precio: la gasolina de 95 y 91 octanos reducirá nueve centésimos por litro, mientras que el diésel bajará 11 centésimos.

¿EN QUÉ QUEDÓ?