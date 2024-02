La Llorona del 19 de febrero de 2024

¡Y PARIÓ LA ABUELA!

Por el ruido del debate con Molino de Viento, ahora los Tres Mosqueteros del TE suspendieron el debate del miércoles. Todavía no se sabe cuándo será la nueva fecha. ¡Ajoooo!

ACULILLA’OS

Me cuentan que dos candidatos no estaban preparados para el debate y aprovecharon el caso del Molino de viento para amenazar en coordinación que no participarían y ganar tiempo. ¡Mejoto!