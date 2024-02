La Llorona del 2 de febrero de 2024

DE VISITA

DE VISITA II

LA BANQUERA

Me dicen que una gerente de un banco colombiano atropelló a un médico, cuyo caso fue hasta cirugía. Dice que la tal Ángela Eugenia, ha hecho toda clase de macalucia para no pagar los gastos médicos y legales. ¡Ajooo!

LA BANQUERA II

ALERTA EVASORES

Me mandaron esto: Autoridades panameñas y norteamericanas están uniendo esfuerzos y recursos de todo tipo a fin de frenar a delincuentes que quieren quedarse con millones que son de los físicos de cada país. Guerra declara a los evasores.

TIERRA LLAMANDO A GAFI

TIERRA LLAMANDO A GAFI II

The Economist informa que Sotheby´s, la famosa casa de subastas de arte, recientemente demandada por el oligarca ruso Dmitry Rybolovlev, fue encontrada inocente de participar en un fraude contra dicho personaje. La revista inglesa acota: “el caso arrojó luz sobre la falta de transparencia que rodea el mercado del arte...”. “Las ventas privadas, tanto a través de casas de subastas como de comerciantes de arte, son notoriamente opacas”.

CULECOS

Me mandan esto: “Las tunas tableñas cometen un error al no estar acompañas por la ley. El letrado Mike Vanegas se ha enfrentado a poderosos adversarios por defender el cumplimiento de la ley y no lo pudieron doblegar. La soberbia nunca ha sido buena”. ¡Ataja!