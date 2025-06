GANANDO GRACIA

GANANDO GRACIA II

Me cuentan que el pasado jueves había un acto, que fue suspendido, en la que se presentaría un libro sobre los discursos de presidentes de la cueva. Lo curioso es que en el libro incluye el discurso de la actual presidenta y de dos expresidentes que actualmente son disputados y los tres deben votar para la reelección. ¡Quien pagó la impresión de los libros? Ojo, Bolo

NO LO QUIEREN

Lo que no sabe el rey mago es que por San Felipe no lo quieren en el potro por su postura sobre una candidatura presidencial en las pasadas elecciones generales y que los padres de la patria saben que tongo con periodo por vencer no pone boleta.