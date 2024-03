La Llorona del 2 de marzo de 2024

¿HUELGA?

CARAS NUEVAS, CARAS VIEJAS

Nuevamente en la radio caras nuevas, pero son caras viejas conocidas. A partir del lunes 4 de marzo, por “Omega Stereo”, estará de vuelta a la radio la ex primera dama Lorena Castillo. ¡Ajoooo!

CURIOSIDAD

BUEN TRABAJO

¿CÓMO FUE?

Me contaron que para usar las instalaciones del parque Ciudad del Saber en Clayton hay que pagar 50 papelitos verdes. Unos docentes llevaron allí a algunos niños que no se pudieron divertir, porque no sabían del pago. ¡Y yo que pensaba que lo revertido al país era de todos!