EVIDENCIA

La filtración sobre las operaciones de Deutsche Bank deja al descubierto que el gigante financiero alemán conocía toda la trama de Odebrecht y, aun así, miró para otro lado. Los controles llegaron tarde, cuando el tamal ya se había destapado y el escándalo estaba servido.

IMAGEN Y PROTOCOLO

En la cueva de la 5 de Mayo se pusieron finos y organizaron una capacitación sobre imagen y protocolo para fortalecer la imagen institucional y mejorar el manejo de las actividades oficiales. Hablando de buena imagen, mejor sería que empezaran por aumentar la transparencia y meterle tijera a esa abultada planilla.

VEA PANAMÁ

La Estrella de Panamá publica hoy la esperada encuesta Vea Panamá, que toma el pulso ciudadano, con rigor científico, sobre los principales temas del país y pone bajo la lupa el nivel de aceptación de la gestión del gobierno Paso Firme. ¡Aquí las cifras hablan y más de uno podría llevarse una sorpresa!

INTERROGANTE

Me escribe un jubilado para preguntarme que, ahora que la Caja maltratada evalúa vender los terrenos del antiguo hospital Amador Guerrero, ¿qué planes tiene para el edificio de la antigua Pediatría, en la vía España? Desde que se mudaron a la Ciudad de la Salud, el inmueble quedó sin uso.

CINCO PILARES

El gobierno Paso Firme puso cinco condiciones sobre la mesa para avanzar en las negociaciones con la mina, entre ellas, que Panamá reciba el máximo beneficio. El discurso suena bonito, pero ahora falta lo más importante: que no se quede en papel mojado y se traduzca en hechos. ¡Del dicho al hecho hay mucho trecho!

DESACTUALIZADO

La Aeronaval se lució con un tremendo mensaje en su cuenta de X para felicitar a la ARAP por sus 20 años de existencia. Todo bien, excepto por un pequeño detalle: la imagen utilizada era de la antigua sede de la institución. ¿No se han enterado de que la ARAP mudó sus oficinas? ¡Hasta para felicitar hay que actualizarse!

AL OÍDO

Al que deben estar zumbándole los oídos es al chacalde. En los últimos días le han sacado en redes socials la larga lista de proyectos que prometió en campaña, pero después de dos años y medio de gestión, de muchas de esas obras no se ha visto ni el acto de la primera piedra. ¡Prometer es fácil, lo difícil es construir!

CUMPLIMIENTO

El Ministerio de Gobierno inauguró ayer el centro de cumplimiento para sancionados con trabajo comunitario y deudores de pensiones alimenticias. Con tantos irresponsables que no pagan la manutención de sus hijos, pronto el centro quedará sobrepoblado, como el resto de las cárceles.

A REGISTRARSE

A las financieras les llegó la hora de pasar por la Superintendencia de Bancos y poner sus papeles en regla. La entidad endurece los controles para prevenir el blanqueo de capitales y les da nueve meses a las empresas que obtengan su licencia por primera vez para cumplir con el registro.

JUGANDO VIVO

Le mandan a decir a la Antai que se dé una vuelta por el municipio de la tierra del bollo y el chicheme, donde, al parecer, le están buscando la vuelta a la ley que sanciona el nepotismo. Eso de tener a una funcionaria prestada de un ministerio y, al mismo tiempo, a su hija trabajando huele a posible caso para investigar.

ACUERDO DE PAZ