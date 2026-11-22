NI EN PINTURA

Por los lados de la entidad de la riqueza acuática no quieren ver ni en pintura al contralor, quien les echó para atrás el refrendo del bono de los 200 billullos. Dicen que darán la pelea hasta que suelten ese chenchén que les corresponde por ley. Total, las demás entidades ya tienen asegurado su billullo.

MOVIDA DE EQUIPO

Me cuentan que en un ministerio mandaron al descarte varias computadoras que, al parecer, todavía estaban en buenas condiciones. A la persona responsable del entuerto ya le tienen preparado un traslado de cargo. La jugada sería sacarla del radar antes de que explote la bomba.

FUEGO CRUZADO

Al parecer, detrás del descarte de las computadoras se esconde una guerra de poder entre directores que andan sacándose los ojos por el control de la entidad. ¡Que alguien revise esos equipos, pero que también le ponga la lupa a quienes dieron la orden de mandarlos al basurero!

RÉGIMEN IMPOSITIVO

Por los lados de David tienen tremendo arroz con mango con las recaudaciones municipales. El Consejo Municipal aprobó un aumento de impuestos, pero la Cortesana le puso freno provisional tras admitir una demanda de nulidad. Se quedaron en el limbo y, por ahora, sin una norma para recaudar chenchén.

EMPEÑANDO

Después de que la Cortesana le tumbara el acuerdo municipal que aumentaba los impuestos, ahora aprobaron otro que autoriza al alcalde a negociar facilidades de crédito con el Banco Nacional. La movida ya levanta ronchas y algunos juristas advierten que están hipotecando el futuro del municipio.

ALÓ, TERCERO

Los residentes de La Villa de Los Santos quieren saber si Tercero piensa resolver algún día el problema del agua. La preocupación crece ante el riesgo de una epidemia por las condiciones insalubres en las que se encuentran algunos tanques de reserva. ¡El agua no aparece y la paciencia ya se agotó!

ELECCIONES CANTADAS

Se avecinan las elecciones en las federaciones deportivas y, al parecer, algunas ya tienen dueño, sin importar los resultados de su gestión. La consigna parece ser conseguir los votos y amarrar los apoyos. ¡En el deporte, al parecer, importa más ganar la elección que obtener resultados en la cancha!

REGISTRO

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 actualizó el registro de víctimas de la invasión. En una década de trabajo ha logrado identificar a 239 panameños que perdieron la vida durante la intervención militar. La tarea está lejos de terminar: todavía quedan nombres y restos humanos por identificar. ¡La memoria no puede quedar en el olvido!

FRACASO

La cumbre climática concluyó este domingo en Turquía sin acuerdo, un fracaso para el mundo ambientalista. Por primera vez, las negociaciones terminaron sin consenso, ni siquiera con uno de esos acuerdos descafeinados que solían salvar la cara a última hora. ¡Esta vez no hubo humo blanco!

AÑORANZA

A propósito de la cumbre climática, un reconocido periodista costarricense soltó una reflexión en su cuenta de X: “El liderazgo que una vez tuvo Costa Rica en las cumbres del clima ha desaparecido. En la COP31 es como si no existiéramos. En cambio, Panamá se ha destacado ejemplarmente. Muy bien por ellos”.

FERIAS A LA VISTA