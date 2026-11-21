LA APUESTA

Me cuentan que, por los lados de los gremios docentes, hay una apuesta para ver quién será el primer dirigente en lograr sentarse con el ministro Ventura Vega. Al parecer, los viejos caciques que no quieren soltar la papa están desesperados por llevarse los reflectores y andan pregonando que serán los primeros.

DIVIDIDOS

Le mandan a decir a los dirigentes magisteriales que tanta hambre de protagonismo lo único que consigue es dividir aún más a los gremios. Mientras unos se pelean por los reflectores, quienes siguen pagando los platos rotos son los docentes destituidos por Lucy.

CRISIS

El año lectivo está prácticamente terminado y el panorama en algunos centros educativos es alarmante. En el colegio Elena Chávez de Pinate, en Juan Díaz, hasta la estudiante más sobresaliente denunció que nunca ha pisado un laboratorio. ¡Y, para rematar, la escuela se cae a pedazos!

JUNTOS Y REVUELTOS

Shirley compartió la mesa principal con el ministro tapahuecos, José Luis Andrade, durante la entrega de la orden de proceder del proyecto carretero Quebro–Varadero, en Mariato. También estuvo el padrastro de la patria Didiano. ¡Se mezclaron las canchas!

FONDO ESPECIAL

El Ministerio de Seguridad no solo reactivó el fondo especial de la Dirección de Inteligencia e Investigación del Senafront, sino que también le metió más billullos. Pasó de $75 mil a $90 mil para atender los «múltiples factores de inestabilidad» en el territorio nacional. ¡La inteligencia tiene más presupuesto!

OPACIDAD

Un municipio del West, al parecer, congeló la planilla en el Nodo de Transparencia, porque desde febrero de este año no se mueve nada. Le mandan a decir al alcalde que rendir cuentas no es cuestión de voluntad, sino una obligación. Los ciudadanos tienen todo el derecho de saber cómo se gastan sus impuestos.

JUNTA DE EMBARRE

Abogados y usuarios de la Ciudad Judicial del West le mandan a decir a la presidenta de la Cortesana que, por lo menos, eche gravilla en el estacionamiento. El lodazal es insoportable y llegar a las instalaciones se ha convertido en toda una odisea. ¡Más que a una sede judicial, parece que se llega a una junta de embarre!

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Ya que hablamos de la Cortesana, por esos lares pusieron en blanco y negro las reglas para evaluar el desempeño de los defensores públicos. Cada dos meses pasarán por la lupa para verificar si cumplen las metas establecidas. ¡Se acabó el relajo; ahora toca demostrar resultados!

CORREO DIPLOMÁTICO

La Antai habilitó un correo electrónico para que los jefes diplomáticos y consulares remitan sus declaraciones juradas de intereses particulares durante los primeros 10 días de cada año. Para 2025, los funcionarios acreditados en el extranjero tendrán del 4 al 25 de enero para enviar toda la información requerida.

EN LA ENCRUCIJADA

En el marco de los 80 años de Unicef, el organismo de las Naciones Unidas hizo un llamado a priorizar las inversiones y decisiones que permitan garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país. El pasado viernes se realizó un encuentro para debatir sobre el tema.

HOSTIGAMIENTO