BOMBA

La “chiquilla” Janine soltó una bomba en su cuenta de X que da para levantar cejas. Lejos de adelgazar la planilla de la cueva de la 5 de Mayo, Shirley la sigue engordando: pasó de 8,308 a 8,867 funcionarios. ¡Son 559 más en un abrir y cerrar de ojos y en pleno receso legislativo! ¿No que venían a poner orden?

RÉPLICA FUERTE

Me cuenta un chitreaño que las réplicas del terremoto siguen poniendo los nervios de punta. Lo preocupante es que, mientras algunos locales ordenaron evacuar de inmediato, otros no permiten abandonar sus instalaciones. ¿Qué dice el manual de seguridad sobre estos casos? ¡Con los temblores no se juega!

LA INTERROGANTE

Me escribe un jurista con una pregunta: si el gobierno Paso Firme se sentará a negociar con First Quantum sobre el futuro de la mina, ¿qué pasará con la millonaria contratación directa a la firma estadounidense que defendería a Panamá en el arbitraje? ¿Se cancela el contrato? ¡Que alguien aclare la inquietud!

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El gobierno Paso Firme promete que la negociación con First Quantum tendrá participación ciudadana, en cumplimiento de las garantías de acceso a la información, participación y justicia ambiental que establece el Acuerdo de Escazú. ¡Desde el lunes veremos si la transparencia pasa del discurso a los hechos!

COMENTADA

La entrevista exclusiva de La Estrella de Panamá a Rebeca Grynspan, aspirante a la Secretaría General de la ONU, ha dado mucho de qué hablar. La Decana marca la pauta y calienta motores: en los próximos días traerá otra entrevista exclusiva de interés para los electores. ¡Pendientes!

AGUA DEL GRIFO

Dice Tercero que la calidad del agua en Azuero ha mejorado considerablemente y que las instituciones responsables realizan los últimos análisis para determinar si el líquido que sale del grifo ya es apto para el consumo humano.

SEGURIDAD

Le mandan a decir al chacalde que los usuarios del Centro Integral de Deportes de Parque Lefevre y del gimnasio Gringo de la Guardia necesitan mayor seguridad nocturna. Mientras la gente suda la camiseta, los amigos de lo ajeno hacen su agosto desvalijando los carros estacionados. Baterías y computadoras están entre el botín.

GOBIERNO ABIERTO

La Antai metió mano a las reglas de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto, cuyo principio es garantizar que los procesos se divulguen con claridad y transparencia a los ciudadanos. La información debe ser abierta, completa y de libre acceso, salvo aquella que, por ley, tenga carácter reservado.

COLABORACIÓN

La entidad de los mares asegura que está a entera disposición del Ministerio Público para colaborar en las investigaciones relacionadas con la auditoría de PPC, luego de la denuncia presentada por la Contraloría. Dice que entregará toda la documentación relacionada con las decisiones aprobadas por su junta directiva.

TRES ASPIRANTES

La FIFA cerró el periodo de postulaciones para la presidencia con tres aspirantes en carrera, entre ellos Gianni Infantino, quien busca la reelección. Un alemán y un japonés también aspiran a disputar el puesto. Ahora toca esperar hasta febrero, cuando se anunciarán las candidaturas oficiales.

HISTÓRICO