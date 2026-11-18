LIDERAZGO

Los números no mienten y las mediciones de Similarweb lo dejan claro: entre diciembre del año pasado y octubre de este año, La Estrella de Panamá se mantiene a la cabeza en lecturabilidad entre los medios impresos. ¡La Decana no solo tiene historia, también marca el paso y sigue poniendo la agenda informativa. Transparencia y honestidad ante todo!

LIDERAZGO II

El grupo editorial GESE sigue marcando la cancha en este 2026 y se prepara para mantener el ritmo y llevar la batuta en 2027. En tiempos en los que las fake news abundan y la desinformación corre sin freno, la ciudadanía sabe dónde encontrar credibilidad, rigor y periodismo de verdad. ¡La confianza no se improvisa, se gana!

CÁMARA CORPORAL

Al parecer, al chacalde todavía no se le bajan los humos y sigue creyendo que la Policía Municipal juega en las grandes ligas de los estamentos de seguridad del Estado. Ahora pretende comprar cámaras corporales, pese a que la ley que regula su uso está reservada para Dios y Patria.

DENUNCIA

El escándalo por el contrato de los puertos, declarado inconstitucional, suma un nuevo capítulo. La Contraloría presentó una denuncia penal contra quienes estuvieron al frente de la entidad de los mares entre 2014 y 2023. La papa caliente salpica, por lo menos, a dos gobiernos. ¡La novela apenas comienza!

SEGUIRÁ EN LA CHIROLA

Apenas un día después de que se legalizara la aprehensión de la pareja de Oliva, un tribunal de apelaciones le cerró la puerta a la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por el exdirector de la AIG. Por ahora, seguirá tras las rejas mientras avanzan las investigaciones.

CAUSA COMPLEJA

Me cuentan que la investigación contra el exdirector de la AIG podría ser elevada a causa compleja, lo que le daría más tiempo a la Fiscalía Anticorrupción para hurgar en las entrañas de la gestión de Oliva. Parece que este enredo tiene mucha tela que cortar. ¡La madeja apenas comienza a desenredarse!

CAJA MILLONARIA

La Comisión de Presupuesto aprobó un crédito adicional de $21.6 millones para la compra y distribución de cajas navideñas destinadas a las familias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre. Al menos eso es lo que asegura un mensaje publicado en X por la cueva de la 5 de Mayo.

CHIFEO

Al parecer, el ministro tapahuecos le hizo el quite a la Comisión de Presupuesto el pasado martes, cuando se discutía el traslado de partidas. Y es que, en horas de la tarde, estuvo en el Consejo de Gabinete. ¿Será que no quería dar la cara ante los cuestionamientos de los chiquillos que mandó de subalternos?

PULSO

En los pasillos de la ONU se afinan los preparativos para decidir, por estos días, quién tomará el relevo de António Guterres. La puja está entre el argentino Rafael Grossi y la costarricense Rebeca Grynspan. La gran interrogante es si, finalmente, una mujer romperá el techo de cristal y asumirá las riendas del organismo mundial.

EN EL OLVIDO

Las conferencias semanales del presi Mulino parecen haber pasado al baúl de los recuerdos. Ya nadie habla de retomarlas y, mientras tanto, el mandatario parte hoy rumbo a República Dominicana para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe.

ÚLTIMO BASTIÓN