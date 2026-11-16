AGENDA FISCAL

Ahora que Panamá logró sacudirse el estigma de la descolorida lista de la Unión Europea en materia fiscal, la agenda tributaria vuelve al centro del debate. Desde mañana y hasta el jueves, el Congreso Internacional Tributario pondrá sobre la mesa las estrategias para fortalecer la posición del país.

ROSCA

Me cuentan que en una entidad se ha montado una especie de rosca con las giras al interior por el terremoto. Siempre mandan al mismo grupito, que factura unos mil billullos mensuales en viáticos. En la vuelta aparece un exagente de una entidad de seguridad pública que tampoco se queda por fuera de la repartición. ¡Qué negocio!

LARGA

La Comisión de Hacienda del Consejo Municipal de Panamá volvió a patear la pelota con el polémico acuerdo que tiene a los residentes con los pelos de punta por los cambios en el ancho de las aceras y otras disposiciones sobre construcciones. El tema pasa ahora a una mesa técnica para escuchar los reclamos ciudadanos.

CAMARÓN

Los gremios de la construcción están pegando el grito al cielo porque, aseguran, nadie les advirtió que el polémico acuerdo municipal tendría carácter retroactivo. Pero el escándalo también salpica a algunos concejales, que ahora alegan haber votado a favor sin conocer ese pequeño gran detalle.

TAMBORITO

Familiares y abogados de privados de libertad le montaron un tamborito a la ministra Montalvo por las condiciones de las cárceles. La crisis penitenciaria, lejos de mejorar, se agrava, y las denuncias, incluso las de la Iglesia católica, son cada vez más preocupantes.

ALERTA

Las autoridades de Seguridad deben encender las alarmas. El asesinato de dos estadounidenses en la altiva provincia y el atentado contra un periodista son señales de una violencia que comienza a preocupar en un país que siempre ha sido tranquilo. ¡Ojo con eso!

TRASLADO

La Comisión de Presupuesto sesionará hoy para aprobar traslados de partidas y créditos adicionales a nueve entidades, entre ellas el ministerio tapahuecos, Meduca y el Órgano Judicial. Ojo con lo que reparten los padrastros de la patria, que para los goles ya tenemos a la Selección.

REÑIDA

Me cuentan que la carrera por la Secretaría General de la ONU está al rojo vivo entre el argentino Grossi y la costarricense Grynspan. Hay menos de cinco votos todavía en el aire que podrían inclinar la balanza hacia el centro o el sur. ¡La moneda sigue en el aire!

RECLAMOS ONLINE

La Superintendencia de Bancos puso en marcha una plataforma digital para que los consumidores bancarios presenten sus reclamos contra las entidades financieras y les den seguimiento sin tanto papeleo. ¡Ahora los bancos también tendrán que responder en línea!

DESCARGO

Me escribe la firma de contadores del Patronato de la Feria de la tierra del bollo y el chicheme para contarme que la auditoría realizada cumple con los estándares internacionales. Además, asegura que cuenta con años de experiencia como firma auditora y que está inscrita en la Junta Técnica de Contabilidad.

ACELERADOR