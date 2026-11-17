AUSENTE

La ausencia del ministro tapahuecos, Andrade, no pasó inadvertida para el “chiquillo” Vega durante un traslado de partida en la Comisión de Presupuesto. El diputado chiricano aprovechó la ocasión para cuestionar los contratos directos otorgados por el ministerio, citando publicaciones de La Decana.

CONTRATACIÓN DIRECTA

En la Comisión de Presupuesto soltaron la cifra: Asfalto Panameño ha recibido 10 contratos directos por 17.6 millones de billullos. Y eso no es todo: hay que sumar otros tres contratos que obtuvo mediante licitación. ¡Vaya tajada!

NEGOCIACIONES

Las negociaciones entre el gobierno Paso Firme y First Quantum arrancan el próximo lunes, pero la gran incógnita sigue sobre la mesa: ¿qué figura jurídica sacarán del sombrero para chifear a la cueva de la 5 de Mayo y evitar la aprobación de un contrato ley?

CAYÓ LA PAREJA

Las autoridades judiciales le echaron el guante a la pareja del exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental, en medio del escándalo del caso Wallet. La investigan por presunto enriquecimiento injustificado. ¡El caso sigue salpicando!

VIEJAS PRÁCTICAS

Me cuentan que por los lados del West un aspirante a padrastro de la patria, de un partido en formación, anda ofreciendo diez palitos por cada inscripción. Al parecer, ya le tiene puesto el ojo al negocio. Lo curioso es que el susodicho pregona a los cuatro vientos que viene a hacer las cosas de manera diferente.

FUTURO INCIERTO

Los chorreranos tienen la basura hasta el cuello ante la incertidumbre sobre el futuro de la recolección de desechos. En mayo de 2027 vence el contrato y, hasta ahora, no hay luces sobre lo que viene. Corre el rumor de que no habrá licitación y que la actual empresa recibiría una adenda para extender sus operaciones.

POLÍTICA O SALUD

Le mandan a decir a don Dino que pele el ojo con la policlínica del West. Me cuentan que hay una doctora que parece estar más pendiente de la política que de atender a los pacientes. ¡A los centros médicos se va a curar, no a hacer campaña!

PARQUEADERO

Me escribe un conductor que echa chispas porque los choferes de la Contraloría se toman un paño de la avenida Balboa para estacionar los autos oficiales y provocar tremendo tranque. ¿Acaso no tienen estacionamientos en la entidad?

CABALLOS APREHENDIDOS

Por los lados de Paraguay siguen cayendo bienes como consecuencia del escándalo de Ueno. Las autoridades llegaron hasta un club hípico para resguardar varios caballos propiedad del Grupo Vázquez. Sus dueños pretendían trasladar los animales, pero las autoridades se les adelantaron y les aguaron la jugada.

COMPROMISO

El presi Mulino se comprometió con los gremios periodísticos a estar presente en la inauguración de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que tendrá a Panamá como sede el próximo año. ¡La libertad de prensa también exige dar la cara!

INSIDE DEUTSCHE