INDIGNACIÓN

El descomunal aumento de la planilla en la cueva de la 5 de Mayo desde la llegada de Shirley tiene a más de uno con los pelos de punta. En las redes sociales no tardaron en llover las críticas, y algunos se preguntan si el Palacio Justo Arosemena se convirtió en una agencia de empleos o en una entidad de caridad.

FLATEADO

El Movimiento Constituyente Paralela se volvió a quedar sin gasolina antes de subir la loma. En cinco meses de recolección de firmas para impulsar una constituyente, apenas ha conseguido 11,474 de las 630,555 que necesita. ¡No supera ni el margen de error y solo queda un mes para cerrar el proceso!

SUMANDO

El que sí parece haberle puesto el pie al acelerador en la recolección de firmas es Martín, con su propuesta política Unidos para la Nueva Era. En apenas una semana pasó de 2,964 a 4,554 adherentes, sumando 1,590 firmas. Al parecer, la jornada del pasado domingo dio sus frutos.

ARBOLITO, ARBOLITO...

Por los lados de la Plaza de la Democracia parece que a algún comerciante le adelantaron la Navidad. Me cuentan que el famoso arbolito que instalan para las fiestas cuesta más de 65 mil billullos y que la cifra habría levantado ronchas, tanto que el mandamás, con menos tiempo en el cargo, puso el grito en el cielo y se opuso.

PROCLAMADOS

Por los lados del Partido Popular ya pasaron de las urnas a la proclamación. Los directivos electos el fin de semana pasado en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé fueron proclamados y juramentados. La fiesta electoral ya quedó oficializada y hasta pasó por las páginas del Boletín Electoral.

ESPERANDO

El diputado Cedeño, el Calvo, les manda a decir a quienes preguntan por la demanda contra dos artículos de la Ley de Presupuesto del Estado que el proceso está a la espera de que la Procuraduría de la Administración emita su vista para que el expediente pueda avanzar en la Cortesana.

DESIGNACIÓN

Ponerles nombre a las policlínicas de la Caja maltratada no será cuestión de soplar y hacer botellas. Las propuestas deberán pasar por un proceso de escrutinio que exige que el homenajeado se haya distinguido por sus valores éticos y morales, haya dejado huella en la comunidad y realizado aportes al sector salud.

COLAPSADA

La plataforma de inscripción del Senan no aguantó la avalancha de aspirantes y terminó colapsando. La alta demanda de jóvenes interesados en iniciar el proceso de reclutamiento para ingresar a las filas de esta institución de seguridad pública dejó al sistema fuera de combate.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Por los lados de Arraiján ya comienzan a mover las fichas para poner orden en el territorio. Avanza el plan parcial de ordenamiento territorial, impulsado por el impacto que tendrá la Línea 3 del Metro de Panamá. La empresa encargada del estudio y las autoridades sostuvieron una reunión para intercambiar ideas.

DESFILE NAVIDEÑO

La Chacaldía puso las reglas sobre la mesa y aprobó por decreto las regulaciones para el Desfile de Navidad, que se realizará el sábado 12 de diciembre. ¡Que nadie se haga el desentendido! Nada de bebidas alcohólicas durante el recorrido, que arrancará en el Mercado del Marisco y se extenderá hasta la Plaza de la Democracia y Paitilla.

AMISTOSO