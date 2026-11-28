LES PICÓ LA ENCUESTA

La encuesta de La Estrella parece haber puesto nervioso a más de uno: apenas se conocieron los resultados, empezaron los ataques en redes contra el encuestador. En tiempos de fake news, publicar datos incómodos también requiere valentía. En La Decana lo tenemos claro: el buen periodismo no se negocia.

ESPECTRO POLÍTICO

Con Vamos oficialmente reconocido como partido en formación por la Plaza de la Democracia, el tablero político se calienta. Hay nueve colectivos legalmente constituidos y otros ocho buscando colarse en la fiesta. ¡La pesca de adherentes promete convertirse en una guerra en la que los “chiquillos” parecen tener ventajas!

LA COSA CAMBIÓ

Me cuentan que por Aduanas tienen en la mira a un dirigente sindical que no pierde oportunidad para darle plomo a la directora porque no les permite a los funcionarios seguir con las viejas mañas. Como dice la canción: “La cosa no es como antes”. O se alinean o aténganse a las consecuencias.

LA COSA CAMBIÓ II

Que Aduanas está bajo fuego de un dirigente sindical que utiliza sus privilegios para arremeter contra la directora, molesto porque alguien se atrevió a ponerle freno a viejas prácticas. Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero una cosa es la libertad de expresión y otra, despotricar sin pruebas. ¡Se acabó la fiesta!

REGULACIÓN

Por los lados de Pandeportes pusieron las reglas sobre la mesa. Aprobaron el reglamento electoral para renovar las juntas directivas de federaciones, asociaciones y organizaciones deportivas. Los que tengan la casa en desorden quedarán fuera de juego y no podrán participar en las elecciones de las juntas directivas de las distintas ligas.

CONVENIO MARCO

El Consejo Municipal le dio luz verde al chacalde para firmar un convenio con el Ministerio del Chenchén y el cuidador del ambiente para participar en la conservación y puesta en valor del cerro Ancón. La pregunta del millón: si tienen un plan para cuidar esta reserva natural, ¿dónde está el plan para poner en orden la ciudad?

NI EN PINTURA

Al parecer, en la Casa de Nariño no quieren literalmente ver ni en pintura al camarada Petro. El propio exmandatario denunció en redes que desapareció su retrato de la galería de expresidentes. Dice que lo mismo ocurrió con el cuadro del primer presidente negro e indígena del vecino país. ¡Borrón y cuenta nueva!

MISTERIO

Por los lados de la tierra del bollo y el chicheme hay preocupación. El terreno que el Consejo Municipal donó para levantar un monumento en memoria de los chinos asesinados ahora estaría destinado a un mall. El homenaje sigue engavetado. ¡Al parecer, el cemento comercial pesa más que la memoria histórica!

BOICOT

Los pequeños comerciantes, especialmente los restaurantes, no piensan tragarse el alza del precio de la cebolla. Aunque productores y autoridades lo niegan, los rumores de aumentos cobran fuerza y ya comienzan a organizarse para plantar cara y boicotear cualquier subida. ¡La cebolla está sacando lágrimas!

VEO

En la Contraloría estrenaron la plataforma digital VEO, que permitirá a los ciudadanos vigilar los proyectos del Gobierno y seguir sus avances. La venden como una apuesta por la transparencia, pero la pregunta del millón es: ¿mostrarán todo o solo lo que les conviene? ¡Amanecerá y veremos!

ORGANISMOS DE INSPECCIÓN