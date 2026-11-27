SOBRADOS

Por los lados de Vamos ya tienen motivos para descorchar la champaña. En la Plaza de la Democracia les dieron luz verde para arrancar el proceso de inscripción como partido político, con una particularidad que rompe el molde: ¡ya superan la cifra mínima de adherentes exigida!

A SUMAR

Aunque los “chiquillos” ya tienen los adherentes necesarios para convertirse en partido político, no quieren dormirse en los laureles. En enero arrancarán formalmente la inscripción de miembros para cumplir con todos los requisitos que exige la Plaza de la Democracia. ¡Paso a paso, pero con ventaja!

TIJERA

En la Plaza de la Democracia no se anduvieron con contemplaciones y le metieron tijera a 19,221 firmas que los “chiquillos” presentaron en su solicitud para inscribir el partido político. De las 69,314 rúbricas entregadas, solo admitieron 50,093. Eso sí, ni con el recorte pierden la ventaja: todavía superan el mínimo exigido.

NADA DE CAMBIOS

El presi Mulino salió a apagar el incendio que generó el ministerio del chenchén con eso de que evalúa el subsidio al tanque de gas de 25 libras. Aseguró que ese beneficio se mantiene y no sufrirá modificaciones. ¡Que nadie se alarme!

ADIÓS VISA

Los panameños ya pueden viajar a Venezuela sin hacer el trámite de visa, luego de que el gobierno de Delcy Rodríguez levantara la medida impuesta durante la administración de Maduro. La noticia cayó como música para los oídos de más de uno por estos lares, que ya tienen motivos para sonreír de oreja a oreja.

SIN CAMA

Me cuentan que la hospitalización de la Ciudad de la Salud está a reventar. No cabe un paciente más y hasta en el Complejo Metropolitano hay pacientes esperando ser trasladados. Al parecer, los virus respiratorios tienen a la salud sin cama.

DESCONTROL

La viveza al volante sigue campante por las vías del país. Inspectores de las tres T detectaron a 38 conductores en el Corredor Sur circulando sin placa o con luces de escolta sin autorización. ¡La calle no es tierra de nadie!

SIN REVISADO

Un poco más de 480 mil placas no han sido retiradas. Un análisis de Chacaldía da cuenta de que la mayoría de sus dueños no han hecho el revisado vehicular. ¡Tremenda ironía! Unos cumplen y no reciben la lata a tiempo; otros la tienen esperando, pero no pisan el taller.

SIN CONSENSO

La carrera para suceder a António Guterres en la ONU está empantanada. El anhelado consenso para escoger entre la tica Rebeca Grynspan y el argentino Rafael Grossi parece estar más lejos que nunca. ¡Nadie quiere ceder terreno!

AUTOGOL DIPLOMÁTICO

Al parecer, el gobierno de Laura Fernández le terminó haciendo un flaco favor a su compatriota Rebeca Grynspan en la carrera por la Secretaría General de la ONU. La decisión de impedir el ingreso al país de la relatora especial del organismo sobre derechos humanos en los territorios palestinos ocupados podría pasarle factura.

NUEVAS ESPECIES