RASTRO MILLONARIO

Las filtraciones del Deutsche Bank volvieron a destapar el tamal de Odebrecht y a salpicar hasta el tuétano a los expresidentes Martinelli y Varela, a los hermanos Martinelli Linares, así como a Credicorp. Los millones circularon, pero la justicia sigue brillando por su ausencia.

JUSTICIA EN PAUSA

A la Cortesana todavía no le ponen fecha a la audiencia por el caso Odebrecht, que involucra a Varela, a los hermanos Martinelli Linares y a otros exfuncionarios vinculados al Parlacen. Al parecer, esperan el fallo de Marquínez antes de mover ficha. ¡La justicia sigue en sala de espera!

MOVIENDO FICHAS

En uno de los despachos de la Plaza de la Democracia ya comenzaron a mover las fichas antes de que llegue el nuevo mandamás. Me cuentan que están dejando varias minas sembradas en puestos estratégicos, como Finanzas, Financiamiento Político, Organización Electoral y algunas direcciones regionales metropolitanas.

CARMA

Me cuentan que hay funcionarios que andan con el alma en vilo ante la llegada del nuevo mandamás a la Plaza de la Democracia. Le hicieron coro al que se va y, en el camino, se ensañaron con varios de sus propios colegas. ¡El karma no olvida y tampoco necesita nombramiento!

DESABASTECIMIENTO

La crisis de medicamentos en la Caja maltratada ya raya en lo absurdo. Que ni siquiera el clásico Complejo B llegue a tiempo es algo que escapa a toda lógica. ¿Cómo se explica semejante desabastecimiento? Aquí hay gato encerrado y, al parecer, más de un par de manos peludas metidas.

RECETA DIGITAL

Ya que hablamos de la Caja maltratada, me escribe un asegurado que acudió a la farmacia de Calidonia y se encontró con que la receta digital no estaba funcionando. Los que no llevaban la histórica receta impresa se quedaron sin medicamentos. ¡La modernización parece que también se quedó sin sistema!

GASTO DE REPRESENTACIÓN

En Portobelo también hay billullos para repartir: el alcalde se embolsilla 1,500 billullos mensuales por asistir a directivas y comisiones del Consejo Municipal, y su presidente, otros 800. Aunque se aprobó en 2024, la medida apenas esta semana salió en Gaceta Oficial.

OFICIAL

Roxana presentó oficialmente su renuncia al frente de Descentralización, cargo que ocupará hasta el próximo lunes. Su salida ya se había anunciado hace unos meses, en medio de especulaciones sobre supuestas diferencias con Bolo. Al final, tanto rumor terminó convirtiéndose en carta de renuncia.

PROPUESTA

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, me escribe un ciudadano con una propuesta: que los femicidas sean puestos a trabajar y que cada centavo del chenchén que generen vaya directamente a los hijos que hayan quedado huérfanos tras el asesinato de sus madres.

LICENCIAS DE IMPORTACIÓN

Los productores están en pie de guerra contra las licencias de importación y piden que las eliminen para el próximo año. Alegan que hay sobreproducción nacional y depósitos repletos de mercancía suficiente para abastecer el mercado.

RESPIRO