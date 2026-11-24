BLINDAJE

Ahora que la encuesta de La Estrella de Panamá revela un aumento de la preocupación ciudadana por la corrupción, las redes sociales no tardaron en apuntar sus reflectores hacia la cueva de la 5 de Mayo. Allí le han pasado la plancha a varias propuestas dirigidas a combatir ese flagelo.

DIPUTADO SINDICALISTA

Al parecer, Benicio también quiere ponerse el sombrero de dirigente sindical. Ahora salió a hacerles un llamado a los trabajadores bananeros para que no se afilien a «sindicatos amarillos», mientras saca pecho por los 66 años de historia de Sitraibana y los acuerdos que, según él, ha conseguido.

RECAUDACIÓN

Por los lados de la entidad de la riqueza acuática, la comidilla es que el juez ejecutor ya ha recaudado 3 millones de billullos en concepto de multas, pero a los funcionarios los dejarán guindando con los 300 del bono navideño. En la avenida Balboa todavía no terminan de darle luz verde.

CUARTEL

Por los lados de Paso Canoas, un expolicía parece que todavía no logra quitarse el uniforme de la cabeza y anda jugando a ser comandante de cuartel. Ordenó encuartelar por ocho días a funcionarios de Aduanas, obligándolos a dormir en una galera donde llegan los camiones procedentes de Costa Rica.

RECORDERIS

Le mandan a recordar al expolicía que los funcionarios de Aduanas son civiles, no soldados ni miembros de una tropa de reserva para tenerlos acuartelados y de guardia permanente. Que alguien le baje los humos y le explique que aquello es una oficina de Aduanas, no un cuartel militar.

REUNIÓN

Me cuentan que el viernes habrá una reunión interinstitucional para poner sobre la mesa la crisis carcelaria, que sigue acumulando cuestionamientos por las deplorables condiciones en las que permanecen los privados de libertad. La Defensoría del Pueblo continúa esperando luz verde para ingresar a Coiba.

RECULAN

Por los lados del Consejo Municipal de Panamá, al parecer, le meterán reversa al polémico acuerdo que impone multas por el estado de las aceras. La avalancha de críticas de los residentes les aguó la fiesta y terminó pasando factura. ¡Al final, las voces de la calle pesaron más y se impuso la cordura!

ÚLTIMO DÍA

Los españoles residentes en Panamá tienen hasta mañana para acudir a la Embajada de España y ejercer su derecho al voto. Varios ya han pasado por las urnas, mientras que el próximo domingo la suerte estará echada en la madre patria, cuando los electores definan el rumbo del país.

NI UNA MÁS

En el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, no hay espacio para discursos tibios sobre la protección de las mujeres, mientras las víctimas siguen esperando respuestas. Cada mujer asesinada, golpeada o amenazada representa el fracaso de una sociedad.

TRAYECTORIA

Por los lados del ministerio culturoso decidieron poner en alto el talento nacional con la creación de un reconocimiento al mérito y a la trayectoria artística excepcional. La primera en llevarse los honores fue la cantautora Erika Ender. El galardón se entregará cada noviembre, para que el talento y los años de esfuerzo no pasen inadvertidos.

SIN ESCALA