EXALTADO

El que anda con los pelos de punta por las publicaciones sobre las filtraciones del alemán Deutsche Bank y su conexión con la trama de Odebrecht es Cachaza. Le recomendaron que no olvide aquella reunión en la Presidencia, cuando era el vice del ahora asilado. ¡Cuando eran uña y mugre!

PULSO MINERO

Los opositores a la mina vuelven a las calles. Hoy realizarán una vigilia en la Cortesana por los tres años del fallo que declaró inconstitucional el contrato. El Gobierno sigue moviendo sus fichas con su propuesta de “abrir para cerrar” y este jueves sostuvo un encuentro con representantes de medios de comunicación.

RUIDO

La contratación directa de una firma de abogados estadounidense, por la vía excepcional, para analizar los dos fallos contra el contrato minero y la ley de moratoria tiene a más de uno con los pelos de punta. Y no es para menos: son más de 13 millones de billullos los que saldrán de las arcas del Estado. ¡Tremenda cuenta!

COLAPSADO

Los docentes que buscaban aplicar a una de las vacantes del sistema educativo estaban que trinaban ayer. La plataforma digital para procesar los nombramientos colapsó y, para colmo, solo tienen hasta hoy, a las 4:00 p. m., para hacer clic y enviar sus documentos. ¡Tremendo dolor de cabeza tecnológico!

A DEDO

Ya que hablamos de educación, a los docentes que aspiran a un nombramiento les exigen hasta certificados psicológicos y récord policivo. Pero, curiosamente, hay una cantidad de subdirectores de escuelas que fueron designados a dedo y hoy ejercen cargos con mando y jurisdicción.

A DEDO II

Me cuentan que buena parte de esos subdirectores nombrados a dedo están en las provincias centrales, precisamente donde urge acelerar la construcción de más de 35 escuelas y reparar decenas de planteles. Pero, por lo visto, algunos parecen empeñados en que llegue marzo de 2027 y las obras sigan esperando.

SUBSIDIO

El gobierno Paso Firme tiene sobre la mesa la propuesta de sectorizar el subsidio al tanque de gas de 25 libras, lo que obligaría a realizar un estudio socioeconómico para determinar quiénes seguirán recibiendo el beneficio. Aunque apenas es una propuesta, ya hay algunos pegando el grito al cielo. ¡Se les mueve el piso!

DE MAL GUSTO

Por los lados de la Comisión 20 de Diciembre de 1989 hay molestia por la decisión de la Lotería de realizar el sorteo dominical el 20 de diciembre, cuando ya había anunciado que lo adelantaría al sábado 19. Una fecha que no está para juegos de azar, sino para recordar a las víctimas de la invasión.

MORDAZA

Me cuentan que por los lados de Aduanas hay ambiente de tormenta porque al dirigente de los funcionarios le prohibieron dar entrevistas a los medios de comunicación. La Fenasep ya les mandó un mensaje a las autoridades aduaneras: impedirle hablar es una extralimitación de funciones.

REGRESA

El que anunció su regreso a Venezuela fue Edmundo González, considerado el presidente electo en las elecciones de 2024. Aunque no soltó la fecha exacta, dejó entrever que volverá antes del próximo sábado 5 de diciembre. ¡La expectativa está servida!

ACEPTADA