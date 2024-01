La Llorona del 30 de diciembre de 2023

COMPARACIONES

‘TRENDING TOPIC’

El que quedó en ‘trending topic’ fue el Gato, porque en el tira y jala con Juan Diego dijo que no le hablen de golpe de Estado, porque saben quiénes lo saben hacer. ¡Mamita, mamitaaa!

PRESUPUESTO

AÑO VIEJO

AÑO NUEVO

2024 pinta también sabroso: Elecciones, donde hay dos mujeres disputando la Presidencia; grado de inversión en vainas, agua en tres y dos, etc.

CRECIMIENTO

RECUPERADAS

RECUPERADAS II

BRIBONADAS

BRIBONADAS II

Leer el libro “Too Big To Jail” (Muy grande para encarcelar), del autor Chris Blackhurst, sobre el banco inglés HSBC y su complicidad en lavar miles de millones de dólares de plata de drogas del Cartel de Sinaloa, solo confirma que la avaricia europea no tiene límites ni precio. Que la impunidad corporativa se compra pagando multas. Que ningún ejecutivo de HSBC haya ido preso solo confirma que las reglas no son iguales para todos.