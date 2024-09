La Llorona del 7 de septiembre de 2024

GUARO Y EXHUMACIÓN

Por las tierras de Tristán Solarte no dan crédito a las imágenes que han salido a relucir de las chupatas que tenían los mexicanos mientras hacían las exhumaciones de los restos del general Catarino Garza. ¡Fue sin querer queriendo!

JUZGADO

Me comentan que el Juzgado Cuarto del Circuito Civil al parecer prefiere que las personas con procesos fallezcan para emitir un fallo porque el caso más fácil lleva dos años y no concluye.

JUZGADO II

SPA

ESTADO FINANCIERO

VUELO TRASATLÁNTICO

Este viernes, el gobierno paso firme mandó de regreso para sus casas a otros 130 migrantes que cruzaron de manera irregular la selva de Darién en su recorrido desde el Sur hacia el Norte, aunque este grupo no era del sur de América, sino del sur de Asia.

REUNIÓN INCÓMODA

REUNIÓN INCÓMODA II

RATIFICACIÓN

Por los lados de Divisa, me preguntan cuándo se ratificará a la ingeniera Yamilka en la dirección del INA, ya que está al frente del barco, pero no puede hacer nada ni nombrar su equipo, como tampoco sacar personal que dice ser ingeniero, pero no lo es. ¡Ya se cumplen los 100 días!