‘A Venezuela podrán robarle muchas cosas, pero nunca su esperanza’, afirma Ulloa

Con un mensaje cargado de consuelo y fraternidad hacia el pueblo venezolano, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, aseguró este domingo 19 de octubre que “a Venezuela podrán robarle muchas cosas, pero nunca su esperanza”.

“Venezuela tiene derecho a soñar —dijo—, pero también a convertir ese sueño en realidad: libertad, reconciliación y paz. Lo bueno está por llegar”.

Ulloa elevó una oración “por la reconciliación, la justicia y la paz de Venezuela”.

Durante la eucaristía celebrada en ocasión del Domingo Mundial de las Misiones y la canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Elena Rendiles, Ulloa destacó que ambos santos venezolanos son “signos luminosos de la santidad cotidiana”.

“El médico de los pobres nos recuerda que servir al cuerpo y al alma es una misma vocación”, expresó Ulloa sobre San José Gregorio Hernández, mientras que de Santa Carmen Rendiles subrayó su testimonio de amor silencioso y fidelidad sencilla.

El arzobispo dedicó parte de su homilía a los miles de venezolanos residentes en Panamá, a quienes envió un mensaje de cercanía y gratitud. “Queridos hermanos venezolanos, la Iglesia católica panameña los abraza con cariño. Panamá los acoge como hermanos; aquí tienen un hogar y una Iglesia que los ama”, afirmó.

Ulloa reconoció las dificultades y sacrificios de quienes debieron dejar su país, pero los exhortó a mantener viva la esperanza:

“Sabemos que no ha sido fácil dejar la patria, que hay heridas y nostalgias, pero también sabemos que la esperanza los ha sostenido. A ustedes se les puede robar muchas cosas, pero nunca la esperanza. Sigan soñando con una Venezuela libre, donde todos puedan vivir en la dignidad de hijos de Dios”, dijo.