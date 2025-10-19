‘A Venezuela podrán robarle muchas cosas, pero nunca su esperanza’, afirma Ulloa

Con un mensaje cargado de consuelo y fraternidad hacia el pueblo venezolano,<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-domingo-ulloa" target="_blank"> el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa</a>, aseguró este domingo 19 de octubre que 'a Venezuela podrán robarle muchas cosas, pero nunca su esperanza'.<i>'Venezuela tiene derecho a soñar —dijo—, pero también a convertir ese sueño en realidad: libertad, reconciliación y paz. Lo bueno está por llegar'.</i>Ulloa elevó una oración 'por la reconciliación, la justicia y la paz de Venezuela'.<b>Durante la eucaristía celebrada en ocasión del Domingo Mundial de las Misiones y la canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Elena Rendiles, Ulloa destacó que ambos santos venezolanos son 'signos luminosos de la santidad cotidiana'.</b>'El médico de los pobres nos recuerda que servir al cuerpo y al alma es una misma vocación', expresó Ulloa sobre San José Gregorio Hernández, mientras que de Santa Carmen Rendiles subrayó su testimonio de amor silencioso y fidelidad sencilla.El arzobispo dedicó parte de su homilía a los miles de venezolanos residentes en Panamá, a quienes envió un mensaje de cercanía y gratitud. 'Queridos hermanos venezolanos, la Iglesia católica panameña los abraza con cariño. Panamá los acoge como hermanos; aquí tienen un hogar y una Iglesia que los ama', afirmó.Ulloa reconoció las dificultades y sacrificios de quienes debieron dejar su país, pero los exhortó a mantener viva la esperanza:'Sabemos que no ha sido fácil dejar la patria, que hay heridas y nostalgias, pero también sabemos que la esperanza los ha sostenido. A ustedes se les puede robar muchas cosas, pero nunca la esperanza. Sigan soñando con una Venezuela libre, donde todos puedan vivir en la dignidad de hijos de Dios', dijo.