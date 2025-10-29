Aduanas retiene vehículo con mercancía valorada en 100 mil dólares

Inspectores de la <b>Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) </b>de la zona occidental retuvieron un vehículo tipo mula que transportaba más de <b>760 bultos de calzado, valorados en aproximadamente 100 mil dólares,</b> como parte del operativo Mercurio III desarrollado en la provincia de Chiriquí.El vehículo, que se desplazaba bajo régimen de t<b>ránsito interno (TI)</b>, fue detectado por los analistas de la DPFA a través de un sistema de monitoreo cuando ingresó a un local comercial que no correspondía a su destino final autorizado.Al verificar el lugar, los inspectores constataron que el sello de seguridad había sido roto y que la mercancía ya había sido descargada.De acuerdo con las primeras investigaciones, <b>el vehículo había salido de la Zona Libre de Colón con destino al occidente del país.</b> Las autoridades sospechan que figuras vinculadas al sector comercial podrían estar relacionadas con el desvío de la carga.El caso sigue bajo investigación para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la legislación aduanera.El <b>operativo Mercurio III</b> busca reforzar la presencia de Aduanas en las rutas logísticas y zonas fronterizas del país, en su objetivo de combatir el contrabando, la evasión fiscal y las prácticas ilícitas en el comercio internacional.