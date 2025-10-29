Aduanas retiene vehículo con mercancía valorada en 100 mil dólares

Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) de la zona occidental retuvieron un vehículo tipo mula que transportaba más de 760 bultos de calzado, valorados en aproximadamente 100 mil dólares, como parte del operativo Mercurio III desarrollado en la provincia de Chiriquí.

El vehículo, que se desplazaba bajo régimen de tránsito interno (TI), fue detectado por los analistas de la DPFA a través de un sistema de monitoreo cuando ingresó a un local comercial que no correspondía a su destino final autorizado.

Al verificar el lugar, los inspectores constataron que el sello de seguridad había sido roto y que la mercancía ya había sido descargada.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo había salido de la Zona Libre de Colón con destino al occidente del país. Las autoridades sospechan que figuras vinculadas al sector comercial podrían estar relacionadas con el desvío de la carga.

El caso sigue bajo investigación para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la legislación aduanera.

El operativo Mercurio III busca reforzar la presencia de Aduanas en las rutas logísticas y zonas fronterizas del país, en su objetivo de combatir el contrabando, la evasión fiscal y las prácticas ilícitas en el comercio internacional.