AND descarta ser querellante en casos de descentralización paralela

La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) no asumirá un rol de querellante en las investigaciones que adelanta el Ministerio Público sobre el uso de fondos en juntas comunales y municipios. Así lo aseguró Wilfredo Ríos, secretario general de la entidad, quien explicó que la institución se limita a denunciar las anomalías detectadas en los expedientes revisados.'Actualmente no estamos con esa visión. Como denunciantes hemos señalado lo que encontramos, y corresponde al Ministerio Público investigar y decidir si procede un juicio', expresó Ríos.El funcionario enfatizó que es el ente judicial el encargado de analizar a fondo los hallazgos y determinar responsabilidades. 'Nuestra labor es administrativa. Una vez detectadas las irregularidades, la competencia es del Ministerio Público', añadió.