Camacho, sin apuro en discutir proyectos anticorrupción

Dos proyectos de ley destinados a combatir la corrupción gubernamental deberán superar la resistencia del presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, Luis Eduardo Camacho, diputado del gobernante partido Realizando Metas.

El jueves 4 de septiembre circuló en redes sociales una nota de la Procuraduría General de la Nación solicitando la “pronta consideración e inclusión en el orden del día” del proyecto de ley 291, “Por el cual se adopta la Ley General Anticorrupción”, y del proyecto de ley 292, “Por el cual se modifican artículos del Código Penal relativos a los delitos contra la administración pública”. La nota, firmada por el procurador Luis Gómez Rudy, designado en esta administración, estaba dirigida a Camacho.

En el documento, el procurador resaltó que estas iniciativas buscan adecuar el marco penal panameño a estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra la corrupción, con el fin de fortalecer la capacidad del Estado frente a conductas que socavan la legitimidad institucional, la equidad social y el desarrollo económico. La misiva añade que ambos proyectos “revisten una trascendental importancia” al proponer reformas “amplias, integrales y necesarias” contra la corrupción.